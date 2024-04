Lebensgefährlicher Unfall in Banfe: Rennradfahrer von PKW erfasst

(wS/red) Bad Laasphe 28.04.2024 | Bei einem schweren Verkehrsunfall ist in Banfe am späten Samstagnachmittag ein 59-jähriger Fahrradfahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Marburger Uniklinik geflogen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Rennradfahrer auf der K17 vom Ilsetal kommendauf dem Lindenfelder Weg in Richtung Banfe unterwegs. Aus entgegengesetzter Richtung kam ein 52 jähriger Mann mit seinem BMW. Er wollte nach links in Richtung des Banfer Sportplatzes abbiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer offenbar den mit hoher Geschwindigkeit auf dem Gefällestück heran nahenden Rennradfahrer. Der Radfahrer schlug in der Beifahrerseite des BMW Geländewagens ein und blieb mit schwersten Verletzungen einige Meter hinter dem Fahrzeug auf der Straße liegen. Der Pkw-Fahrer und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie leisteten nach dem Zusammenstoß sofort Erste Hilfe, alarmierten den Rettungsdienst und betreuten den Fahrradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Im Einsatz waren vor Ort der Bad Laaspher Notarzt, ein Rettungswagen der DRK Rettungswache Womelsdorf, ein Rettungswagen des DRK Ortsvereins Bad Laasphe, sowie der Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“. Neben dem Radfahrer, der sich schwerste, lebensgefährliche Verletzungen zuzog, wurden auch der Fahrer und der Beifahrer im Pkw verletzt. Hier sprach die Polizei vor Ort allerdings von leichten bis minimalen Verletzungen. Allerdings erlitt der Pkw-Fahrer einen so genannten Unfallschock im Sinne einer psychischen Ausnahmesituation. Keinen, körperlichen, den Kreislauf gefährdenden Schock. Ein erheblicher Grund für den Unfall dürfte neben der Geschwindigkeit des Radfahrers auch die zum Unfallzeitpunkt gegen 17 Uhr tief stehende Sonne gewesen sein. Hinzu kam die schwarze Bekleidung des Radfahrers.

Nach der Erstversorgung des 59-jährigen Rennradfahrers wurde der Mann mit dem direkt vor Ort gelandeten Rettungshubschrauber „Christoph 25“ in die Marburger Universitätsklinik geflogen. Die Polizeistreifen aus Bad Berleburg und Bad Laasphe begannen vor Ort mit der Unfallaufnahmne und kümmerten sich um Sicherung von Beweisspuren. Außerdem sorgten sie für die Benachrichtigung der Angehörigen des Fahrradfahrers und leisteten auch dem geschockten Pkw-Fahrer lange und einfühlsam Beistand.

Aufgrund der schweren Unfallfolgen wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund nach Banfe geschickt. Dafür blieb der Lindenfelder Weg ins Ilsetal bis spät in die Nacht hinein voll gesperrt. Der Pkw und auch das Rennrad wurden nach dem Unfall sichergestellt.

Fotos: wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!