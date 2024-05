Länderabend zu Madagaskar in der VHS Siegen: Interkulturalität und globale Herausforderungen im Fokus

(wS/vhs) Siegen 13.05.2024 | Am 15. Mai 2024 lädt die Volkshochschule Siegen von 19.00 bis 21.00 Uhr zu einem faszinierenden Einblick in die Vielfalt und die aktuellen Herausforderungen Madagaskars ein. Die Leitung dieser spannenden Veranstaltung liegt in den Händen von Vonintsoa Hasiniaina Stadler, einer gebürtigen Antananarivoerin und Expertin für interkulturellen Dialog sowie gesellschaftspolitische Themen.

Mittwoch, 15.05.24, 19.00 Uhr

KrönchenCenter, vhs Siegen

Markt 25, 57072 Siegen

Frau Stadler, Studentin der Sozialen Arbeit und derzeit in Siegen tätig, bringt eine reiche Erfahrung mit. Sie absolvierte ein intensives politisches Bildungsprogramm der Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrer Heimat und war dort jahrelang in verschiedenen sozialen und kirchlichen Bereichen aktiv.

Madagaskar, eine der größten Inseln der Welt und oft als achter Kontinent bezeichnet, wird von Frau Stadler als Schmelztiegel afro-asiatischer und afro-indo-pazifischer Kulturen präsentiert. Diese vielfältige Bevölkerung spiegelt eine Mischung aus südostasiatischen, ozeanischen und bantuischen Wurzeln wider, was das Land zu einem Paradebeispiel für gelungene Interkulturalität macht.

Trotz dieser kulturellen Reichtümer steht Madagaskar vor erheblichen Herausforderungen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, demokratische Defizite, soziale Ungleichheit und der Klimawandel setzen Mensch und Umwelt stark zu.

Im Mittelpunkt des Vortrags stehen daher nicht nur die Probleme, sondern auch Lösungsansätze und Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung. Die Referenten, Vonintsoa Hasiniaina Stadler, BA, und Mark Philip Stadler, MA, MSc, bieten dabei eine einzigartige Perspektive. Als madagassisch-deutsches Ehepaar setzen sie sich intensiv mit afropäischer Interkulturalität auseinander. Während Vonintsoa im Bereich Sozialarbeit tätig ist, bringt Mark seine Expertise in Asien- und Public Policy-Wissenschaften ein.

Die Veranstaltung verspricht einen informativen Einblick in die faszinierende Kultur Madagaskars, und bietet Anregungen für einen globalen Dialog und Einsatz für Gerechtigkeit und gegen Rassismus in Politik und Gesellschaft.

Die Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist erwünscht, aber nicht erforderlich. Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen und an diesem Abend teilzunehmen.