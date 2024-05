Das Technikmuseum Freudenberg präsentiert zum Internationalen Museumstag am 1. Pfingsten: Industriekultur pur – eine Zeitreise!

(wS/tm) Freudenberg 12.05.2024 | Wie sah es in einem Siegerländer Industriebetrieb vor 100 Jahren aus? Hautnah, eindrucksvoll und intensiv läßt sich das im Technikmuseum Freudenberg nachvollziehen. Hier können junge und erfahrene Technikfans (und solche, die es werden wollen) Mechanik mit allen Sinnen erleben. Nicht nur in der großen Maschinenwerkstatt mit der originalen Dampfmaschine, der Keimzelle des Museums, kann man alte, bewegte Technik wortwörtlich begreifen, Kindheitserinnerungen auffrischen und für die Zukunft lernen.

Es surrt und ächzt, der Schmiedehammer kracht, es riecht nach heißem Öl und die Transmissionsriemen klatschen. Denn hier kann man eine der umfangsreichsten Sammlungen Deutschlands mit fünfundzwanzig über 100 Jahre alten, vollfunktionsfähigen Werkzeugmaschinen, angetrieben durch eine geschichtsträchtige Dampfmaschine und dazugehörige Transmission, sehen, erleben, begreifen. Originale mit Zeitgeist, wohin man sieht!

Spannend. Das bewegte Museum

Seit seiner Öffnung im Jahr 2002 werden in dem südwestfälischen Erfolgsmuseum alte Industrieformen in die Gegenwart übertragen und Industriegeschichte(n) erzählt: von der industriellen Vergangenheit Südwestfalens – der Grundlage der vielen weltbekannten Maschinenbauunternehmen unserer Region und ihrem bis heute spürbaren Erfindergeist.

Eine Hommage an diese Pioniere ist das Technikmuseum Freudenberg – Und doch viel mehr: Ein lebendiger Ort für alte Geschichte und junge Geschichten, ein außerschulischer Lernort, ein grandioser Veranstaltungs- und Eventschauplatz und ein eindrucksvoller Standort südwestfälischer Industriekultur!

An allen Sonntagen werden die Maschinen vorgeführt und dem Publikum im Einzelnen erläutert. So auch besonders am 1. Pfingsten, dem internationalen Museumstag. Natürlich sind an diesem Tag die üblichen Aktivitäten des Museums bis hin zur Öffnung Cafeteria in Betrieb.

Die Feuermaschine ist bald vollendet

In wenigen Wochen ist es soweit: die Feuermaschine, der Nachbau der ersten Dampfmaschine der Welt von 1712 – ein auf dem Festland Europas einmaliges Projekt – kann unter Dampf gesetzt werden. Zur Zeit läuft die Probephase. Interessierten wird die Funktion der Maschine erläutert.