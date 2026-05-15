Bäume im Frühlingserwachen – ihre Besonderheiten und Geschichten

(wS/tks) Bad Laasphe 15.05.2026 | Bäume wandern nicht! Um sie näher kennenzulernen und ihre Besonderheiten zu entdecken, müssen wir zu ihnen gehen. Besonders im Frühling verzaubern sie uns mit ihrem saftigen Grün, mit Blüten und Düften. Dass einige lange Zeit gesunder Bestandteil unserer Nahrung waren, ist fast in Vergessenheit geraten. In vielen Parkanlagen haben auch eher seltene und fremde Arten schon lange ein Zuhause gefunden. Auch sie überraschen uns mit besonderen Qualitäten.

Auf einem ca. 2 1/2 stündigen gemütlichen Rundgang zu verschiedenen Baumarten im Bad Laaspher Kurpark wollen wir in die vielfältige Welt der Bäume eintauchen. Im Verweilen können wir ins Staunen kommen, ihren Geschichten lauschen und uns berühren lassen von ihrer anmutigen Schönheit und ihrem stillen Sein.

Der Preis pro Person beträgt 8€.

Treffpunkt: 10 Uhr am Haus des Gastes Bad Laasphe / Dauer ca. 2,5 Stunden unter der Leitung von Grita Mengel

Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich bis 22.05.2026, 17:00 Uhr unter 02752 / 898 oder info@tourismus-badlaasphe.de.