Kulturwoche in Siegen: Von der Sonntagsführung bis zur Vernissage – diese Termine sollten Sie nicht verpassen

(wS/red) Siegerland 15.05.2026 | Eine vielfältige Kulturwoche zwischen kontroverser Geschichte, Heraldik, Kinderbüchern und zeitgenössischer Kunst: Vom 15. bis 21. Mai laden die Kultureinrichtungen der Universitätsstadt Siegen zu insgesamt fünf bemerkenswerten Veranstaltungen ein. Wir geben den Überblick.

Die Abteilung Kultur der Universitätsstadt Siegen hat in ihren aktuellen Kulturinformationen ein abwechslungsreiches Programm angekündigt, das vom Siegerlandmuseum über das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek bis hin zur Volkshochschule und zur Städtischen Galerie Haus Seel reicht. Für jede Alters- und Interessengruppe ist etwas dabei – ob Geschichtsinteressierte, kunstaffine Erwachsene, Familien mit kleinen Kindern oder Freunde der Heraldik.

Heute, Freitag: Vernissage im Haus Seel – „Der Paravent ist ein Objekt des Dazwischen“

Den Auftakt der Kulturwoche macht der Kunstverein Siegen bereits am heutigen Freitag, 15. Mai, um 19 Uhr in der Städtischen Galerie Haus Seel. Eröffnet wird die Gruppenausstellung „Der Paravent ist ein Objekt des Dazwischen“ mit Werken von David Douart, Kasia Fudakowski und Georgina Hill.

Im Mittelpunkt der Schau steht ein scheinbar alltäglicher Gegenstand mit überraschend tiefgründiger Bedeutung: der Paravent. Er trennt – und verbindet zugleich. Er schafft Intimität, ohne abzuschließen, strukturiert Raum, ohne ihn festzulegen. Faltbar, beweglich und durchlässig wird er zum Instrument eines räumlichen „Dazwischen“. Seit jeher steht der Paravent für Schwellen, Übergänge und Möglichkeiten – sowohl in der Architektur als auch in der Kunstgeschichte. Als mobiles, durchlässiges Element unterläuft er die Idee eines festen, abgeschlossenen Raumes und rückt Prozesse des Teilens, Verschiebens und Neuordnens in den Fokus. Er operiert mit Transparenz und Andeutung, verdeckt und zeigt zugleich, weckt Neugier auf das, was sich dahinter verbirgt, und lässt Assoziationen zwischen Intimität und Inszenierung entstehen.

Die Begrüßung übernimmt der Bürgermeister der Universitätsstadt Siegen, in die Ausstellung führt Jennifer Cierlitza, Geschäftsführerin und Kuratorin des Kunstvereins Siegen, ein.

Wer die Vernissage verpasst, kann die Ausstellung noch bis zum 21. Juni besuchen: täglich außer montags von 14 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen zusätzlich von 11 bis 13 Uhr. Auch an Pfingstmontag ist die Galerie geöffnet.

Sonntag, 17. Mai: Sonntagsführung „Facettenreicher Fürst“ im Siegerlandmuseum

Am Sonntag, 17. Mai, um 14.30 Uhr widmet sich das Siegerlandmuseum im Oberen Schloss einer der prominentesten – und mittlerweile kontrovers diskutierten – Persönlichkeiten der Siegener Stadtgeschichte: Johann Moritz von Nassau-Siegen.

Die Führung mit dem Titel „Facettenreicher Fürst“ zeichnet das vielschichtige Leben des Sohnes von Johann VII. nach. Johann Moritz diente zunächst im Militär der Niederlande und wurde 1636 Generalgouverneur in Niederländisch-Brasilien. Neben seinen wirtschaftlichen und militärischen Erfolgen prägten vor allem die von ihm beauftragten Sammlungen, Maler und wissenschaftlichen Abhandlungen sowie sein Eintreten für Glaubensfreiheit seinen Ruf als „humanistischer Prinz“ bis in die Gegenwart.

Gleichzeitig – und das ist der besonders spannende Aspekt dieser Führung – weisen neuere Forschungen darauf hin, dass viele seiner kulturellen und politischen Erfolge ohne die Profite aus dem Versklavungshandel und die Ausbeutung versklavter Menschen kaum möglich gewesen wären. Die Sonntagsführung greift damit eine wichtige Debatte auf, die längst auch die Erinnerungskultur in Siegen erreicht hat.

Zurück in Europa übernahm Johann Moritz politische und militärische Ämter in den Niederlanden und Brandenburg, förderte bedeutende Bauprojekte wie das Mauritshuis in Den Haag sowie das Untere Schloss in Siegen – und stiftete das Siegener Krönchen, das heute das Wahrzeichen der Stadt ist.

Beginn der Führung ist an der Museumskasse. Erwachsene zahlen 8 Euro (inklusive Eintritt), Kinder zwischen 6 und 18 Jahren 4 Euro (Eintritt frei).

Donnerstag, 21. Mai, 16.00 Uhr: Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren

Für die jüngsten Kulturfreunde gibt es am Donnerstag, 21. Mai, um 16 Uhr ein besonderes Angebot in der Stadtbibliothek Siegen. Unter dem Motto „Gemeinsam die Welt erleben“ lesen Studentinnen und Studenten des Seminars für Anglistik der Universität Siegen aus zwei Bilderbüchern vor.

Kinder ab vier Jahren können mit großen Augen einer Geschichte lauschen und gleich in einer anderen Welt eintauchen. Im Anschluss an die Vorlesestunde wird gemeinsam gemalt oder gebastelt – Kreativität und Fantasie sind also ausdrücklich erwünscht.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist für Einzelbesucher nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Kinderbereich in der Stadtbibliothek Siegen, Markt 25, 57072 Siegen. Gruppen ab sechs Kindern sollten sich vorab telefonisch unter (0271) 404-3025 oder per E-Mail an stadtbibliothek@siegen.de anmelden.

Wie die Stadtbibliothek betont: Jeder, der Geschichten liebt, ist herzlich willkommen zuzuhören.

Donnerstag, 21. Mai, 18.30 Uhr: Siegener Forum zu Wappen und Identität

Wer sich für lokale Identität, Verwaltungsgeschichte und Heraldik interessiert, sollte sich den Donnerstagabend, 21. Mai, ab 18.30 Uhr im Eintrachtsaal der Siegerlandhalle vormerken. Beim Siegener Forum referiert Dr. Johannes Burkhardt vom Landesarchiv NRW zum Thema „Behördenzeichen – Symbol lokaler Identität – Streitobjekt“ über die heraldischen Folgen der kommunalen Neugliederung am Beispiel des Kreises Siegen-Wittgenstein zwischen 1975 und 1999.

Die Gebietsreform der 1970er Jahre brachte tiefgreifende Veränderungen für das im Laufe von Jahrhunderten gewachsene kommunale Wappenwesen. Ursprünglich Instrumente juristischer Natur, waren Wappen insbesondere im 19. und 20. Jahrhundert zunehmend zu Zeichen der Identifikation im Bewusstsein von Verwaltung und Bevölkerung geworden. Mit der Reform mussten sie den neuen Verhältnissen angepasst werden.

Die Kommunalheraldik spiegelt die verwaltungstechnischen Änderungen auf bildlicher Ebene wider: Wappen konnten beibehalten, neu geschaffen oder mit anderen kombiniert werden – oder sie verschwanden ganz. Dieser Prozess weckte Diskussionen und teils sogar Konflikte vor Ort, die zur Plattform für Reaktionen auf die Kommunalreform im Ganzen werden konnten.

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr.

Noch bis 27. Juni: Ausstellung „Farbwelten – Malerei in Vielfalt“

Wer in den kommenden Wochen Lust auf Farbe und Aquarelltechnik hat, kann zudem die laufende Ausstellung „Farbwelten – Malerei in Vielfalt“ in der Volkshochschule Siegen besuchen. Gezeigt werden Werke der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aquarellkurses der vhs Siegen unter der Leitung von Susanne Krüger.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 27. Juni und ist montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr zu sehen. An Sonn- und Feiertagen bleibt die vhs geschlossen.

Auf einen Blick: Die Kulturwoche in Siegen

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Eintritt Fr. 15.05. 19.00 Uhr Vernissage „Der Paravent ist ein Objekt des Dazwischen“ Städtische Galerie Haus Seel frei So. 17.05. 14.30 Uhr Sonntagsführung „Facettenreicher Fürst“ Siegerlandmuseum, Oberes Schloss 8 € / 4 € Do. 21.05. 16.00 Uhr Vorlesestunde „Gemeinsam die Welt erleben“ Stadtbibliothek Siegen, Markt 25 frei Do. 21.05. 18.30 Uhr Siegener Forum „Behördenzeichen“ Eintrachtsaal, Siegerlandhalle frei bis 27.06. Mo–Fr 9–21, Sa 10–13 Uhr Ausstellung „Farbwelten – Malerei in Vielfalt“ Volkshochschule Siegen frei

Weitere Informationen: Universitätsstadt Siegen | Abteilung Kultur | Kornmarkt 20 | 57072 Siegen | Telefon: 0271-4043055 | info@kultursiegen.de | www.kultursiegen.de

Oberes Schloss – Siegen