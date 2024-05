Erfolgreicher Kreuztaler Natur- & Bauernmarkt zieht zahlreiche Besucher an

(wS/red) Kreuztal 12.05.2024 | Unter strahlend blauem Himmel und bei angenehmem Sonnenschein lockte der „Kreuztaler Natur- & Bauernmarkt“ heute zahlreiche Besucher auf den Roten Platz und unter das Glasdach des Einkaufszentrums in Kreuztal. Ein buntes Potpourri an Händlern präsentierte hier ihre Waren und Angebote, was die Menschen aus der Region magisch anzog.

Das breite Angebot reichte von frischem Obst und Gemüse über handgemachte Seifen und Dekoartikel bis hin zu Holzwaren. Insbesondere das reichhaltige kulinarische Angebot erfreute sich großer Beliebtheit bei den Besuchern. Als besonderes Highlight bot die Stadt Kreuztal, die den Markt veranstaltete, kostenlose Attraktionen wie Kinderschminken und Traktorrundfahrten an. Die durchweg fröhlichen Gesichter und die ausgelassene Stimmung unter den Besuchern trugen maßgeblich zum Erfolg des Events bei. Viele Besucher nutzten das schöne Wetter, um in den Eiscafés oder anderen Gastronomiebetrieben eine Pause einzulegen und zu entspannen. Die Vielfalt an Möglichkeiten zur kulinarischen Verwöhnung trug ebenfalls zur Zufriedenheit der Gäste bei. Obwohl die Veranstaltung insgesamt als äußerst gelungen betrachtet werden kann, gab es dennoch einen kleinen Wermutstropfen: Die Tiefgarage des Kauf-Center Kreuztal blieb an diesem besonderen Tag für die Besucher leider geschlossen. Bereits im Vorfeld wurde darauf hingewiesen, dass die Tiefgarage während des Bauernmarktes nicht zugänglich sein würde. Andere Parkplätze standen jedoch zur Verfügung. Für diejenigen, die es heute nicht nach Kreuztal geschafft haben, besteht jedoch die Möglichkeit, am nächsten Natur- und Bauernmarkt am 15. September 2024 teilzunehmen. Die Veranstalter hoffen erneut auf schönes Wetter und eine ebenso erfolgreiche Durchführung wie beim heutigen Markt. Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de . .

