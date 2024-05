Neueröffnung am 13.05.2024: Mr. King lockt mit unwiderstehlichen Angeboten nach Kreuztal!

(wS/red) Kreuztal 12.05.2024 | Die Vorfreude in Kreuztal ist förmlich greifbar, denn am kommenden Montag, dem 13. Mai 2024, wird die gastronomische Landschaft um ein aufregendes Element bereichert: Mr. King öffnet seine Pforten in der Marburger Straße 19, und verspricht ein wahres Fest für die Sinne.

Unter der Leitung von Hasan Tas und dem Team von Mr. King erwartet die Gäste eine vielfältige Auswahl an schmackhaften Speisen, die mit Liebe und Können zubereitet werden. Doch das ist noch nicht alles – zur Feier der Eröffnung (gültig vom 13. bis 15. Mai 2024) hat sich das Team etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Leckere Döner, knusprige Falafel oder herzhaft gefüllte Dürüms sind für unschlagbare 3,99 € erhältlich. Auch Burgerliebhaber kommen auf ihre Kosten mit 3 Hamburgern oder 3 Chickenburgern zum Preis von nur 3,99 €.

Die Speisekarte von Mr. King verspricht eine kulinarische Entdeckungsreise für jeden Gaumen. Von traditionellen Drehspießtaschen bis hin zu verlockenden Falafel-Boxen, von saftigen Grillhähnchen bis hin zu köstlichen Lahmacun-Tellern – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Auch für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es eine Auswahl an Leckereien wie Chicken Nuggets, Currywurst mit Pommes und Soße oder eine wärmende Linsensuppe. Frische Salate und eine große Auswahl an Getränken runden das Angebot perfekt ab.

Mr. King heißt seine Gäste von Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 21 Uhr willkommen und freut sich, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr für sie da zu sein. Das Team strebt danach, das Einkaufszentrum in Kreuztal um eine weiteres Angebot zu bereichern und verspricht stets frische und erschwingliche Angebote für seine Gäste zu zaubern. Die angebotenen Speisen und Getränke können entweder vor Ort genossen oder bequem mitgenommen werden.

Kreuztal kann sich auf ein neues gastronomisches Juwel freuen! Besuchen Sie Mr. King und lassen Sie sich von den unwiderstehlichen Aromen und der herzlichen Atmosphäre verzaubern.