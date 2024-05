Zeitreise für Enthusiasten: Oldtimer- & Teilemarkt am 19.05.2024 im Gewerbepark Waldbröl

(wS/red) Waldbröhl 11.05.2024 | Der Frühling ist in vollem Gange und für alle Autofans bedeutet das nur eins: Es ist Zeit für das „Jänen Classic“ Oldtimertreffen & Teilemarkt in Waldbröl! Am Pfingstsonntag, dem 19. Mai 2024, von 9:00 bis 17:00 Uhr, öffnen sich die Tore des Gewerbeparks Waldbröl für ein unvergessliches Event. Hier treffen sich Liebhaber klassischer Fahrzeuge, um zu stöbern, zu handeln und sich unter Gleichgesinnten auszutauschen.

Die Friedrich-Engels-Straße im Gewerbepark Waldbröl wird für diesen besonderen Anlass gesperrt, sodass Besucher mit ihren eigenen Young- oder Oldtimern und einem gültigen Ticket die Durchfahrt genießen können. Für Besucher ohne eigenes Schmuckstück stehen kostenlose Shuttle-Busse bereit, die den ganzen Tag über von verschiedenen Parkplätzen in Waldbröl zum Veranstaltungsort pendeln.

„Wir laden alle Autofans herzlich ein, sich auf unserem Markt umzuschauen und die besondere Atmosphäre zu genießen“, betont Michael Kappenstein, Inhaber des Oldtimerhandels „Jänen Classic“ und Veranstalter des Events.

Neben einem breiten Angebot an Fahrzeugen und Teilen erwartet die Besucher auch eine Vielzahl kulinarischer Highlights, denn verschiedene Food Trucks werden vor Ort sein und für das leibliche Wohl sorgen.

Mehr Infos und Ansprechpartner: Veranstalter: Michael Kappenstein

Für weitere Informationen, Tickets und Standbuchungen besuchen Sie bitte www.jaenen-classic.de.

Kurz & Bündig:

WO? Friedrich-Engels-Straße 3-29, 51545 Waldbröl

WANN? Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, 9:00 bis 17:00 Uhr