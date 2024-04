(wS/red) Kreuztal 28.04.2024 | Ein strahlender Tag in Kreuztal am Roten Platz wurde von einem wahren Fest für Oldtimer-Liebhaber gekrönt, als die „Oldtimerfreunde Kreuztal“ ihre Schätze zur Schau stellten. Mit einem glitzernden Meer aus Chrom, das ab und an im Sonnenlicht funkelte, und der Leidenschaft, die in jedem liebevoll restaurierten Fahrzeug steckte, war die Atmosphäre elektrisierend.

Von eleganten Limousinen bis hin zu kraftvollen Motorrädern vergangener Zeiten – über hundert Fahrzeuge erzählten ihre eigene Geschichte, jedes mit unzähligen Stunden harter Arbeit und Hingabe hinter sich. Es war bewegend zu sehen, wie diese zeitlosen Schönheiten zum Leben erweckt wurden, jedes Detail perfektioniert und jeder Motor zum Brummen gebracht. Die Besucher strömten zahlreich herbei, und für sie gab es reichlich Parkmöglichkeiten, sowie einen barrierefreien Zugang durch einen Aufzug in der Tiefgarage, der auch Menschen mit Gehbehinderungen den Besuch ermöglichte. In der Nähe lockten Eiscafés und Restaurants mit erfrischenden Leckereien und kulinarischen Genüssen, perfekt für eine Pause zwischen den glänzenden Karossen. Die „Oldtimerfreunde Kreuztal“ haben erneut bewiesen, dass die Liebe zu alten Fahrzeugen unvergleichlich ist und dass die Vergangenheit auch heute noch fasziniert. Mit Vorfreude blicken wir bereits auf die nächste Ausstellung und träumen davon, noch mehr Sonnenschein und noch mehr Glanz vergangener Zeiten zu erleben. Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de Weitere Bilder folgen später..

