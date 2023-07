TuS Ferndorf startet mit dem ersten Training in die neue Saison

(wS/red) Ferndorf 17.07.2023 | Startschuss und nächster Anlauf für einen möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga

Nun ist die handballfreie Zeit vorbei, alle Spieler sind aus dem Urlaub zurück und alle neuen Spieler freuen sich schon tierisch auf den Hexenkessel Stählerwiese.

Nicht auch zuletzt die eingeschworenen Ferndorfer Fans, die jetzt wieder dem harzigen Spielgerät ihre volle Aufmerksamkeit schenken können. Am heutigen Montag nun lädt der neue Coach Ceven Klatt zum ersten gemeinsamen Training in die Stählerwiese ein. Auch für ihn ist es ein bisschen Neuland, er kennt zwar den TuS Ferndorf, da er hier schon als Kreisläufer vor gut 10 Jahren gespielt hat, aber hier ein Team zu trainieren, ist schon etwas anderes. Er kennt den Trainerjob als solchen schon, er hat ja schon den Zweitligisten Rimpar Wölfe und auch den Erstligisten Eulen Ludwigshafen trainiert. Dort ging es allerdings um den Klassenerhalt und in Ferndorf geht es um einen möglichen Aufstieg in die 2. BL. Drücken wir ihm also die Daumen für seine kommenden Aufgaben.

Die Spieler haben sich ja schon kennengelernt, einige von ihnen waren ja auch schon vor gut 1 Woche bei der 20-Jahr-Feier des Fanclubs BRIGADE C zugegen.

Ihr erstes Testspiel bestreitet der TuS nach aktuellem Stand dann am Sa. 29.07. in der Stählerwiese gegen den noch unbekannten LONGERICHER SC KÖLN. Dann beginnt auch die Findungsphase, denn jeder der NEUEN muss sich in dieses Zahnrad einfügen und es wird schon einige Zeit dauern, bis alles rund läuft.

Andere Teams sind da schon einen Schritt weiter, der TuS Dansenberg, der TV Gelnhausen und die HSG Rodgau Nieder-Roden haben mit der Testspielphase schon bis zu einer Woche früher angefangen, aber bis zum Saisonstart am 02.09. ist ja noch viel Zeit. Das letzte Testspiel gegen den VfL Eintracht Hagen wird wohl 1 Woche vor Saisonbeginn durchgeführt und das ist dann so etwas wie eine Generalprobe.

Die Testspiele werden, das sagt der Name ja schon, zum Testen genutzt, Priorität hat dabei nicht der unbedingte Wille zum Sieg, es ist aber immer schön, wenn es dann doch klappt.

Viele der Teams in unserer Staffel kennt man ja noch aus der letzten Saison, aber es haben sich auch einige Neue

eingefunden und an diese Namen muss man sich ja auch noch gewöhnen.

Longericher SC Köln

Bergische Panther

HSG Krefeld Niederrhein

TuS 1882 Opladen

TV Aldekerk 07

Interaktiv. Handball Düsseldorf-Ratingen

und TV 1878 Homburg

Schauen wir mal, wie das Training heute verläuft und ob alle Spieler da sind. OK, alle können nicht da sein, Valentino Duvancic und Mattis Michel dürften weiterhin fehlen und bei Duvancic dürfte es auch noch länger dauern.

Ob der Rest der Mannschaft, also 12 Feldspieler und 2 Torleute erscheinen, wissen auch wir nicht, der Verein hat noch keine Aussage dazu getätigt.

So, im Foto nochmal das neue Ferndorfer Sextett, mit dem der TuS den Neustart wagen wird, lasst uns die Liga ROCKEN.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

CEVEN KLATT /Coach

Hat den Erstligisten Eulen Ludwigshafen und den Zweitligisten Rimpar Wölfe trainiert und will jetzt mit dem TuS Ferndorf einen Neustart und einen eventuellen Aufstieg in die 2. Liga wagen.

NIKITA PLIUTO/ Kreis

Hat einen Vertrag bis 2024 und ist mit einem Zweitspielrecht für die HSG Wetzlar ausgestattet. Er will sich in Ferndorf weiterentwickeln und ist für Abwehr und Angriff eingeplant. Er soll den Kreis verstärken, zumal Mattis Michel und Valentino derzeit noch verletzt sind.

Max Schmidt/Rückraum Links

Der jüngste im Team spielte zuletzt in Dormagen, hatte auch Einsatzzeiten in der 1. Mannschaft und war Jugendnationalspieler. Er kann in Abwehr und Angriff eingesetzt werden, will sich beim TuS weiterentwickeln und einen nächsten Schritt machen.

Jonas Wilde/Tor

Der Mann, der schon mit Jörn Persson zusammengespielt hat, er kommt vom TM Tønder (1. Dänische Division), davor war er in Hannover Burgdorf und bei der SG Flensburg-Handewitt. Jonas wollte unbedingt zum TuS Ferndorf und freut sich schon auf die tolle Stimmung in der Stählerwiese.

DANIEL HIDEG/ Rückraum links

Er ist mit dem ThSV Eisenach in die 1. Bundesliga aufgestiegen, ist aber nicht geblieben, sondern hat sich dem TuS Ferndorf angeschlossen. Eingesetzt werden kann der 1,93m-Mann in Abwehr, Angriff und Innenblock, lt. eigener Aussagen kommt er über die Dynamik im Rückraum. Der eigentliche Torerfolg stehe nicht im Vordergrund, wenn ich für die Mitspieler vorbereiten kann ist das OK.

JANKO KEVIC/Rückraum Mitte

Er dürfte der Neuzugang mit der größten Erfahrung sein. Er ist zwar schon 37 Jahre alt, aber immer noch wild und hungrig. Er kommt vom kroatischen Erstligisten RK Nexe Nesice und war dort einer der absolut besten Spieler. Erst im vergangenen April spielte er noch mit seinem Verein im Viertelfinale des Europapokals gegen keinen geringeren als den von MARKUS BAUR trainierten Frisch Auf Göppingen. In Hin-u. Rückspiel erzielte er alleine 15 Tore und war bester Torschütze. Er wird unserem Kader mit seiner ganzen Erfahrung weiterhelfen und kann nur ein Gewinn für die Siegerländer sein.

Wer es noch nicht mitbekommen hat, Linus Michel ist wieder in die Zweite Mannschaft zurückgegangen. Ebenso tat dies Tim Hottgenroth, auch er ging in die Zweite zurück, er wollte „etwas kürzer treten“, steht aber zur Verfügung, wenn es „brennen sollte“.

Bericht: petro

Fotocollage: Peter Trojak

