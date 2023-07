Unfall mit tragischem Ausgang: Achtjähriges Mädchen aus Siegen nach Unfall im Krankenhaus verstorben – Siebenjährige schwer verletzt

(wS/ots) Bergneustadt / Siegen 29.07.2023 | Schwerste Verletzungen haben zwei sieben- und achtjährige Mädchen am Samstagvormittag (29. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der Olper Straße (B 55) in Bergneustadt-Wiedenest erlitten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die Mädchen mit Fahrrädern unterwegs und versuchten gegen 11.10 Uhr die Fahrbahn zu überqueren. Dabei wurden sie von einem Ford Transit erfasst, mit dem ein 67-Jähriger aus Drolshagen in Richtung Bergneustadt-Zentrum fuhr.

Bei den Kindern handelt es sich um ein achtjähriges Mädchen aus Siegen und eine Siebenjährige aus Bergneustadt. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unfallort brachte ein Rettungswagen die Achtjährige ins Krankenhaus. Die Siebenjährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Neben Rettungskräften und Polizei sind auch Notfallseelsorger im Einsatz.

Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis hat mit der Spurensicherung am Unfallort begonnen. Über die Dauer der Sperrung sind im Moment noch keine genaueren Angaben möglich.

Achtjährige im Krankenhaus verstorben

Nach dem schweren Unfall am Samstag (29. Juli) in Bergneustadt-Wiedenest ist die verunglückte Achtjährige ihren Verletzungen erlegen. Das aus Siegen stammende Mädchen hatte bereits am Unfallort reanimiert werden müssen. Sie kam anschließend ins Krankenhaus. Ihre Verletzungen erwiesen sich aber zu schwerwiegend, sodass Ärzte ihr nicht mehr helfen konnten.

Bei der Siebenjährigen, die ein Rettungshubschrauber in eine Siegener Klinik geflogen hatte, besteht nach derzeitiger Einschätzung keine Lebensgefahr.

Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen der Verunglückten.