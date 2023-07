Von Raupen, Instrumenten und einer Zeitreise im Schloss: Die Ferienspiele in Bad Berleburg bieten weiterhin ein vielfältiges Programm

(wS/red) Bad Berleburg 19.07.2023 | Kreativ ging es an gleich drei Orten zu – auf ganz individuelle Weise. Nimmersatte Raupe sorgt für viel Kreativität: Sie ist bunt – und kugelrund:

„Die kleine Raupe Nimmersatt“. Im „Dritten Ort – Bücherei der Zukunft“ in Bad Berleburg lernten jetzt zahlreiche Kinder den Vielfüßler besser kennen. Bevor es losging, hatten die Kinder noch die Möglichkeit, sich in der Bücherei umzuschauen. Danach ging es in das Lesezelt, wo Büchereileiterin Tanja Koch Kärtchen verteilte. Auf diesen war das Essen der kleinen Raupe zu sehen. Beim Vorlesen der Geschichte „fütterten“ die Kinder die Raupe mit ihren Kärtchen. Nach dem Vorlesen ließen die Teilnehmenden ihrer Kreativität freien Lauf. Sie bastelten eigene Raupen und Schmetterlinge. Abschließend trafen sich noch einmal alle im Lesezelt.

Kleine Musikstücke erlernt: Erst Gitarren-, dann Klavier- und Geigenkurs – die Kinder lernten die Instrumente Schritt für Schritt kennen – erst selbige, dann passende Noten dazu. Mit großem Eifer übten sich die Kinder an den Gitarren, dem Klavier und den Geigen, sodass sie Grundelemente erlernten. Die Kinder liehen sich zudem die Musikinstrumente aus, um Zuhause weiter zu üben. Auf diese Weise erlernten sie kleine Musikstücke, die sie zum Finale ihren Eltern vorspielten.

Zeitreise im Schloss: Insgesamt 20 Kinder begaben sich während der Besichtigung von Schloss Berleburg auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Die Kinder bekamen Einblicke in den Festsaal, das Jagdzimmer, in die Kapelle und in die früheren Bestallungen. Höhepunkt des Tages war der Eintritt in die Räumlichkeiten der Rentkammer Wittgenstein. Die Kinder hatten sichtlich Spaß und waren sehr interessiert am Leben „von damals“.

Fotos: Stadt Bad Berleburg

