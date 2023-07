Vorläufige Festnahme nach Wohnungseinbruch

(wS/ots) Siegen 10.07.2023 | Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Friedenstraße zu einem Wohnungseinbruch gekommen. Die Bewohner bemerkten gegen 07:00 Uhr, dass sich ein Einbrecher in ihrer Wohnung befand. Als der Eindringling registrierte, dass seine Tat entdeckt war, flüchtete er aus der Wohnung.

Die Geschädigten konnten ihn jedoch zuvor noch kurz sehen und gaben der sofort alarmierten Polizeistreife eine Personenbeschreibung weiter. Im Rahmen der unmittelbar durchgeführten Nahbereichsfahndung konnte in der Schmiedestraße der 29-jährige tatverdächtige Mann aufgrund der Personenbeschreibung angetroffen und identifiziert werden.

Im Bereich des Antreffortes wurde auch ein Teil des Diebesgutes aufgefunden. Die Personendurchsuchung brachte noch eine Armbanduhr zum Vorschein, die nicht aus dem aktuellen Einbruch stammen dürfte. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Uhr aus einem anderen Diebstahl stammt. Außerdem liegen Hinweise vor, wonach der 29-Jährige in der Nacht bereits einen Pkw in der Känerbergstraße durchwühlt hatte. Dies wurde durch aufmerksame Anwohner gesehen und der Polizei gemeldet. Die Personenbeschreibung jenes Täters trifft auf den 29-Jährigen zu. Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, ordnete ein Richter die Blutprobe an. Diese wurde auf der Polizeiwache entnommen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Justiz entlassen.

