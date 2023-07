Waldwoche der AWO-KiTa Windhausen war ein voller Erfolg

(wS/awo) Siegen 10.07.2023 | In der letzten Juni-Woche verbrachten die Kinder der AWO-KiTa Windhausen die KiTa-Tage an einem ganz besonderen Ort: Im Wald. Nach einem Frühstück an der frischen Luft konnten sie hier ihrer Kreativität und ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen. Besonders stolz waren die Kleinen auf ihr selbst gebautes Waldsofa und ihre Hütten, die als Polizeistation dienten. Auch die Waldspiele, eine Waldschatzsuche und eine kleine Wanderung wussten die Kinder zu begeistern. Daneben blieb auch noch genug Zeit zum Austoben, Hüpfen, Klettern und Balancieren.

„Aus pädagogischer Sicht bietet kaum ein Umfeld so viele Erfahrungsmöglichkeiten wie der Wald“, berichten die ErzieherInnen der KiTa aus ihrer Erfahrung. Sie sind sich einig, dass der Wald ein Lernort ist, in dem die gesamte kindliche Entwicklung gefördert wird. Dazu zählen neben der Sinneswahrnehmung auch beispielsweise die motorische Entwicklung sowie die Erfahrungen zu Pflanzen und Tieren in ihrem Lebensraum.

Die Waldwoche ist dabei nur der Auftakt zu einem ganzjährigen Erlebnis: Einmal pro Woche wird die KiTa ihr besonderes Waldstück, den „Zwergenwald“ besuchen, um auch den Wandel der Natur im Laufe der Jahreszeiten hautnah miterleben zu können.

Das Waldstück der KiTa Windhausen

