Wasser als Inspiration: Kunstkreis Siegerland präsentiert spannende gestalterische Aspekte

(wS/kks) Siegen 29.07.2023 | Ausstellung des Kunstkreis Siegerland 3. – 27. August 2023, Haus Seel, Siegen

Der Kunstkreis Siegerland lädt zu seiner Kunstausstellung mit dem Thema „WASSER“ im August in die städtische Galerie Haus Seel in Siegen am Kornmarkt ein. 27 Mitglieder sind mit ihren aktuellen Arbeiten vertreten. Das Spektrum umspannt Malerei, Fotografie, Skulpturen und Objekte.

Jeder der 27 Ausstellenden nähert sich dem Thema Wasser auf seine ganz individuelle gestalterische Art. So entsteht eine interessante Ausstellung mit vielen unterschiedlichen Aspekten.

Die teilnehmenden Mitglieder sind: Vera Becker, Wilhelm Berner, Sabine Birkwald, Christa Buck, Jochen Fend, Anne Freudenberger, Angelika Hergt, RoseMarie Hirsch, Marlies Jansen, Susanne Krüger, Dieter Link, Udo Makulla, Reiner Olesch, Barbara Philipp, Jürgen Philipp, Gisela Rauch, Brigitte Rehage, Monika Römer, Brigitte Sattler, Anne Schlabach, Klaus Scholl, Rosa-Maria Süßmann, Wolfgang Vollrath, Uli Haag, Mkhitar Hakobyan, Nina Niederhausen, und Marco Reiffenrath.

Der Kunstkreis freut sich über den Besuch zur Vernissage am Donnerstag den 3. August um 19 Uhr, oder zu den Öffnungszeiten im August. Dienstag – Samstag von 14 – 18 Uhr, Sonntags 11 – 13, 14 – 18 Uhr.

