Zahlreiche Verstärkungen für den SV Eckmannshausen

(wS/sv) Netphen 21.07.2023 | Der SV Eckmannhausen hat sich für die neue Saison verstärkt und insgesamt 14 neue Spieler

verpflichtet. Die 1. Mannschaft begrüßt mit Joshua Büdenbender, Alessandro Ramirez, Jonathan

Schmitt (alle SV Germania Salchendorf), Janek Sternagel (SSV Langenaubach), Johannes Stötzel (Red

Sox Allenbach), Fynn Merlin Becker (SV Setzen), Fabian Weidner (TSG Adler Dielfen), Rückkehrer Ben

Tomaszek (SuS Niederschelden) und Spielertrainer Marek Gajdzis (SpVg. Kredenbach/Müsen) neun

neue Spieler in ihren Reihen. Zudem kehrte Marcel Fritz nach fast zweijähriger Verletzungspause

zurück ins Mannschaftstraining. Mit Lasse Terzyk (TuS Deuz) verliert man währenddessen nur einen

Spieler. Der neue Spielertrainer der Mannschaft, Marek Gajdzis, freut sich über die Optionen, die ihm

der breite Kader bietet: „Mit den zahlreichen Neuzugängen, die viel Qualität mitbringen und

charakterlich perfekt zu uns passen, wird der Konkurrenzkampf nochmal richtig belebt, worüber ich

mich als Trainer natürlich sehr freue.“

Benedikt Weber (Sportlicher Leiter) blickt ebenfalls positiv auf die kommende Saison: „Wir haben

alles gegeben um den Verein breiter aufzustellen und konkurrenzfähiger zu werden. Ich denke das

haben wir mit den 14 Neuzugängen geschafft, gerade mit den Spielern, die schon höherklassige

Erfahrung gesammelt haben. Natürlich freuen wir uns auch, dass wir auf der Torhüterposition zwei

Spieler dazugewinnen konnten, insbesondere, dass Ben Tomaszek den Weg zurück zu uns gefunden

hat.“

Die 2. Mannschaft konnte sich ebenfalls auf mehreren Positionen verstärken. Mit Hakan Bakar (SV

Oberbilk), Dorian Hölzer-Feige (1. FC Dautenbach), Nick Seemann (VfB Altena), Steven Springer

(SpVg. Bürbach) und Maximilian Walter (zuletzt vereinslos) stoßen fünf neue Spieler zum Team dazu.

Mit Jim Klenzmann, der verletzungsbedingt die Schuhe an den Nagel hängt und Florian Jüngling, der

aufgrund eines Wohnortwechsels nicht mehr zur Verfügung steht, verlassen nur zwei Spieler das

Team. Trainer Daniel Ebert: „Wir haben jetzt schon einen deutlich breiteren Kader als letzte Saison

und werden sicherlich auch noch einige Spieler aus der 1. Mannschaft dazubekommen. Schon jetzt

sieht man die frischen Impulse, die die Neuzugänge setzen und die Trainingsintensität, die der neue

Konkurrenzkampf mit sich bringt.“

Auch die 3. Mannschaft, bei der Michael Schmitt seine fußballerische Laufbahn beendet hat, wird

von der Entwicklung in den anderen beiden Mannschaften profitieren und Qualität und Quantität aus

der 2. Mannschaft erhalten. Während in der Vorsaison an manchem Spieltag das Personal knapp

wurde, steht man in der kommenden Saison auf deutlich stabileren Beinen. „Wir werden sicherlich

fünf oder sechs Spieler an die 3. Mannschaft abgeben und auch von Woche zu Woche immer wieder

den einen oder anderen Spieler spontan dort zum Einsatz kommen lassen.

Zudem hatten wir in den letzten Wochen mehrere Trainingsgäste in der 2. und 3. Mannschaft und sind optimistisch

bis zum Saisonstart noch einige weitere Neuzugänge festmachen zu können“, sagt Daniel Ebert.

Obere Reihe v.l.: Johannes Stötzel, Maximilian Walter, Marek Gajdzis, Dorian Hölzer-Feige, Joshua

Büdenbender

Untere Reihe v.l.: Ben Tomaszek, Fabian Weidner, Alessandro Ramirez, Steven Springer

Eingeklinkt v.l.: Fynn Merlin Becker, Jonathan Schmitt, Janek Sternagel, Hakan Bakar, Nick Seemann