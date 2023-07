zdi-Zentrum Siegen-Wittgenstein erneut mit Qualitätssiegel ausgezeichnet

(wS/red) Siegen 31.07.2023 | Für seine erfolgreiche Netzwerkarbeit ist das zdi-Zentrum (Zukunft durch Innovation) Siegen-Wittgenstein jetzt erneut durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW mit dem zdi-Qualitätssiegel 2023 ausgezeichnet worden. Das Siegel bestätigt die besonders engagierte Förderung von Kindern und Jugendlichen im MINT-Bereich, also in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

„Als Industrieregion Nr. 1 in NRW müssen wir schon heute die Grundlagen legen, um die benötigten Fachkräfte für morgen auszubilden. Gerade die MINT-Berufe bieten in unseren heimischen Unternehmen sehr gute Karrierechancen. Deshalb ist es wichtig, Kinder so früh wie möglich für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern, so wie es das zdi-Zentrum mit seinen vielfältigen Angeboten bereits seit über zehn Jahren tut“, sagt Landrat Andreas Müller. „Die MINT-Fächer machen besonders viel Spaß, wenn man sie mit allen Sinnen erfahren und selbst ausprobieren kann.“

Das ist zum Beispiel bei den MINT-Mitmachtagen möglich, die in diesem Jahr vom 12. bis 14. September stattfinden. Insgesamt 16 Angebote laden dann in einer Zeltstadt auf dem Vorplatz des Siegener Kreishauses, in den Hilchenbacher KlimaWelten oder dem Technikmuseum in Freudenberg zum gemeinsamen Forschen und Experimentieren ein.

Die zdi-Geschäftsstelle des Kreises Siegen-Wittgenstein bietet das ganze Jahr über ein abwechslungsreiches und kostenloses Kursangebot zur Studien- und Berufsorientierung zu MINT-Themen an. „Junge Menschen haben so die Möglichkeit, sich auszuprobieren und MINT-Berufe oder Studiengänge kennenzulernen“, so Bettina Rösner vom Regionalen Bildungsnetzwerk des Kreises. „Daher freuen wir uns ganz besonders, dass das Engagement unseres zdi-Zentrums zur Förderung des MINT-Nachwuchses in der Region erneut mit dem Qualitätssiegel belohnt wurde.“

