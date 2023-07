Zeitgenaue Ansetzungen der 1. Runde im DHB-Pokalwettbewerb 2023/24 stehen fest

(wS/red) Ferndorf 20.07.2023 | Der TuS startet erst in der 2. Runde, ist aber nicht chancenlos



Der TuS Ferndorf startet ja durch ein Freilos erst in der 2. Runde und hat dort durchaus Chancen, mit einen Sieg in die Hauptrunde einziehen zu können, wir drücken die Daumen!

Aber schauen Sie selbst:

Nachdem in der HBL-Geschäftsstelle die ersten sechs Partien des DHB-Pokalwettbewerbs 2023/24 ausgelost wurden, hat die HBL GmbH nun die zeitgenauen Ansetzungen dieser Begegnungen vorgenommen.

Die Details der sechs Begegnungen der 1. Pokalrunde (Q1), von denen jeweils drei am 25. und am 26. August 2023 ausgetragen werden, sind wie folgt:

Eintracht Hildesheim vs. GWD Minden, Freitag, 25. August, Anwurf 18.30 Uhr

TV Emsdetten vs. 1. VfL Potsdam, Freitag, 25. August, Anwurf 20.00 Uhr

HSG Hanau vs. ASV Hamm-Westfalen, Freitag, 25. August, 20.15 Uhr

EHV Aue vs. SG BBM Bietigheim, Samstag, 26. August, 18.00 Uhr

TV Gelnhausen vs. HSC 2000 Coburg, Samstag, 26. August, 19.30 Uhr

TuS Vinnhorst vs. HSG Nordhorn-Lingen, Samstag, 26. August, 20.00 Uhr

Das weitere Procedere des Pokalwettbewerbes 2023/24 gestaltet sich folgendermaßen:

2. Runde DHB-Pokal 2023/24 (Q2):

An der 2. Qualifikationsrunde nehmen die sechs siegreichen Clubs der 1. Runde sowie die zwölf verbleibenden Teams aus den 3. Ligen (da gehört der TuS Ferndorf zu) und der 2. HBL teil. Daraus ergibt sich ein Starterfeld von 18 Clubs. Ausgetragen wird die 2. Runde im Zeitraum vom 04. – 24.09.2023. Die neun Sieger der 2. Runde qualifizieren sich für die Hauptrunde, die im Oktober 2023 ausgespielt wird.

3. Runde DHB-Pokal:

In dieser starten 26 Teams. Neben den neun siegreichen Clubs der 2. Runde zählen dazu auch die beiden Finalisten des Amateurpokals 2023. Dieses sind interaktiv. Handball Düsseldorf-Ratingen und HC Gelpe/Strombach. Komplettiert wird das Starterfeld durch 15 Clubs aus der LIQUI MOLY HBL (Platz 1-3 des Pokalwettbewerbes der Saison 2022/23 sind direkt für das Achtelfinale gesetzt).

Es gelten für die Teilnehmer der LIQUI MOLY HBL und 2. HBL die Platzierungen, bzw. die Liga-Zugehörigkeit der Saison 2023/24, für die 3. Liga und die Vertreter des Deutschen Amateur-Pokals zählt das Spieljahr 2022/23. Die unterklassige Mannschaft hat jeweils Heimrecht. Bei gleicher Spielklasse entscheidet das Los.

Die Pokaltermine 2023/24 im Überblick:

1. Runde DHB-Pokal: 26./27. August 2023

2. Runde DHB-Pokal: September 2023

3. Runde DHB-Pokal: 03. – 05. Oktober 2023

Achtelfinale: 12./13. Dezember 2023

Viertelfinale: 03./04. Februar 2024

REWE Final4 (Halbfinals & Finale): 13./14. April 2024 (Ticketverkauf läuft)

