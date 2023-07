Zukunft Innenstadt: Zentrenmanagement des Stadtmarketings hat zu Workshop eingeladen

(wS/si) Siegen 01.07.2023 | Das Zentrenmanagement der Stadtmarketing Siegen GmbH hat am 27.Juni 2023 zum zweiten Mal einen Workshop zum Thema „Belebung der Innenstadt Siegen“ durchgeführt.

Eingeladen waren Akteure der Siegener Innenstadt aus Handel, Gastronomie, Kultur, Stadtverwaltung, Immobilieneigentümer, die Sparkasse und die Universität Siegen. Ziel der Workshop-Reihe ist es, mithilfe eines strategischen Zentrenmanagements Ziele, Handlungsfelder und Maßnahmen zu entwickeln, um die Attraktivität und Aufenthaltsqualität der Siegener Innenstadt zu stärken. Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die Teilnehmer, anschließend wurden gemeinsam Ideen und Maßnahmen für die Innenstadt entwickelt.

Diesem Workshop war ein erster Auftakt mit einem ähnlichen Teilnehmerkreis vorausgegangen:

Am 25. Mai 2023 hatte das Stadtmarketing bzw. die dort ansässige Zentrenmanagerin Kerstin Wagner eingeladen, um bestehende Netzwerke zu vertiefen und auszubauen. Der zweite Workshop am 27. Juni baute auf die Ergebnisse und Erkenntnisse der ersten Veranstaltung auf.

Der Teilnehmerkreis war beim zweiten Workshop bereits deutlich gewachsen, was das große Interesse und auch den Willen des gemeinsamen Handelns untermauert.

„Für die Zukunft der Siegener Innenstadt ist es bedeutend, dass alle Akteure im aktiven Austausch stehen, da wir die Herausforderungen des Strukturwandels nur gemeinsam schaffen werden.

Vor diesem Hintergrund freut es mich natürlich sehr, dass bei den Workshops eine positive und konstruktive Dynamik herrschte und alle Akteur:innen bereit sind, sich für die Belebung und Attraktivitätssteigerung Siegens zu engagieren. Nicht zuletzt strahlt eine starke Innenstadt auf die angrenzenden Stadtgebiete aus.“, so Kerstin Wagner, die das Netzwerk koordiniert. In den kommenden Monaten geht es darum, erste Maßnahmen umzusetzen und weitere Akteur:innen für die Mitgestaltung der Siegener Innenstadt zu gewinnen.

Seit Herbst 2022 arbeitet das Zentrenmanagement daran, ein starkes Innenstadt-Netzwerk aus Einzelhandel, Gastronomie, Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft aufzubauen.

Teilnehmer von links: Katja Teixeira (Stadtmarketing Siegen), Stefanie Scheit-Koppitz (Museum für Gegenwartskunst), Fenja Fröhberg (l.h.), (Museum für Gegenwartskunst), Kerstin Wagner (l.h.), (Stadtmarketing Siegen), Karolin Wippermann (Stadt Siegen, Stadtentwicklung), Jörn Heller (l.h.), (Alpha Buchhandlung Siegen), Heinjochen Fuchs (Brillen Fuchs), Jonas Bellebaum (l.h.), (Frittenglück Siegen), Bruno Puddu (Gusto Puro–Erzi), Dennis Henkel (l.h.), (Moanet), Xuebin Wang (Glück Café Siegen), Diana Zilz (l.h.), (Stadt Siegen, Wirtschaftsförderung), Markus Podzimek (Das Naschwerk), Bürgermeister Steffen Mues, Thorsten Kausch (Stadtmanufaktur Hamburg), Philipp Schmidt (Universität Siegen, Referat Studierendenservice)

