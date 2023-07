Zuwachs in der Hoppmann-Unternehmensgruppe: Übernahme des Karosserie- und Lackierfachbetriebs Thielmann in Siegen

(wS/ho) Siegen 29.07.2023 | Die Hoppmann-Unternehmensgruppe übernimmt zum 01.08.2023 die Lackiererei Thielmann in der Martinshardt 13 in Siegen. Das Geschäft wird in gewohnter Qualität im Leimbachtal fortgeführt. Lackierung, Karosseriearbeiten, Unfallinstandsetzung, Hagel- und Glasreparaturen – das und noch viel mehr bietet die moderne Lackiererei mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle übernommen werden.

Dirk Thielmann selbst hatte als Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens im vergangenen Jahr den Anstoß für die Aufnahme von Gesprächen über einen Kauf gegeben. Mit Blick auf die sich rasch verändernden Anforderungen im Wettbewerbsumfeld wollte er seine Firma für die Zukunft breiter aufgestellt sehen. „Da Dirk Thielmann ein seit Jahren geschätzter Geschäftspartner von Hoppmann ist, der seinen Betrieb selbst erfolgreich aufgebaut und geführt hat, haben wir sehr gerne mit ihm Verhandlungen aufgenommen, die nun erfolgreich abgeschlossen werden konnten“, erläutert Geschäftsführer Andreas Wilke.

Die Verträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen auf Hoppmann über, Dirk Thielmann wird als Geschäftsleiter des Hoppmann-Standortes Thielmann tätig sein. „Vor dem Hintergrund des allgemeinen Nachwuchsmangels ist es für uns optimal, dass wir das erfahrene und gut geschulte Personal von Thielmann übernehmen können“, ergänzt Geschäftsführer Stefan Langenbach, der für das operative Geschäft bei Hoppmann verantwortlich zeichnet.

Vom Kauf der Lackiererei Thielmann erhofft man sich eine Reihe von Vorteilen. So können die Lackarbeiten innerhalb der Hoppmann-Gruppe zukünftig zentralisiert und so Synergien im Unternehmen geschaffen werden. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dieser Investition gut beraten sind und viele zusätzliche strategische und operative Optionen dazugewinnen, die uns für die Zukunft noch stärker machen werden“, erklärt Wilke abschließend.

v.l. Stefan Langenbach, Dirk Thielmann, Andreas Wilke, Jürgen Gast