Zwergenland ganz groß: Neunkirchener Kita schließt Crowdfunding-Projekt erfolgreich ab

(wS/vo) Neunkirchen 04.07.2023 | Die DRK Kita Zwergenland in Neunkirchen präsentierte sich am 3. Juni erstmals nach der Renovierung bei einem Tag der offenen Tür. Mithilfe der Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen waren seit März dieses Jahres über 1.500 Euro gesammelt worden um mit Kindern, Eltern und Pädagogen gebührend zu feiern. Regine Roth, Leiterin der Kindertagesstätte, Tobias Erner, Vorsitzender des Zwergenland-Fördervereins und Thorsten Seiler, Volksbank-Teilmarktleiter trafen sich zur symbolischen Scheckübergabe.

„Dank der Spenden war der Tag der offenen Tür ein voller Erfolg. Nun konnten wir endlich einmal zeigen, was sich hier alles getan hat“, freute sich Tobias Erner, Vorstand des Zwergenland-Fördervereins und bedankte sich für die Spende. „Durch die Corona-Pandemie gab es vorher leider keine Möglichkeit, im großen Rahmen zusammenzukommen.“ Doch das Warten hatte sich gelohnt.

Viele Interessierte nutzten die Chance und schauten sich die sanierten Räumlichkeiten an. „Es ist beeindruckend, wie viel Arbeit in den letzten Jahren in die Kita geflossen ist. Hier investiert die DRK wirklich in den Nachwuchs. Es freut mich, dass wir zu dem gelungenen Fest beitragen konnten,“ sagte Volksbank-Teilmarktleiter Thorsten Seiler bei der symbolischen Scheckübergabe.

Insgesamt erhielt der Förderverein 1.545 Euro. Innerhalb von zwei Monaten gingen über die Plattform „Viele schaffen mehr“ 1.135 Euro ein. Jede Spende wurde mit fünf Euro von der Volksbank bezuschusst. Zusammen mit der Anschubfinanzierung in Höhe von zehn Prozent kamen 410 Euro direkt von der Volksbank.

Die Spendensammlung ermöglichte so ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm für den Tag der offenen Tür. Von der Hüpfburg bis hin zur Zauberschau wurden Klein und Groß unterhalten. Außerdem gab es noch etwas Interessantes zu lernen. In einer kleinen Werkstatt brachte ein Schmied den Kindern sein Handwerk nah.

Die Kita-Umbauten, die beim Tag der offenen Tür präsentiert wurden, begannen 2017 mit dem Erwerb der ehemaligen Grundschule in Altenseelbach. Sukzessiv ging die Kita die Renovierungsarbeiten an, um den Anforderungen der derzeit 106 Kindern gerecht zu werden. Sie sind im Alter zwischen sieben Monaten und sechs Jahren. Dabei leistet die Kita sowohl Integrations- als auch Inklusionsarbeit. In sechs Gruppen werden Kinder aus über 20 Nationen betreut.

Teils handelt es sich um Kinder mit Beeinträchtigungen. Umso schöner, dass nun alle zusammen feiern konnten.

Weitere Informationen zum Projekt:

https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/offene-tuer-im-zwergenland

Über „Viele schaffen mehr – Crowdfunding“

Viele Vereine oder gemeinnützige Organisationen suchen nach Möglichkeiten, Projekte trotz mangelnder finanzieller Ressourcen zu realisieren. Dabei kann die Crowdfunding-Plattform der Volksbank in Südwestfalen eG unterstützen.

Unter dem genossenschaftlichen Motto „Viele schaffen mehr“ kann sich jeder daran beteiligen, Vereinsprojekte finanziell auf die Beine zu stellen. Bei dieser Form der Schwarmfinanzierung spendet die Volksbank pro Spende fünf Euro als Co-Funding Anteil. Hinzu kommt eine Anschubfinanzierung von zehn Prozent der Summe. Seit Projektstart hat die Volksbank so bereits über 170.000 Euro für lokale Projekte gespendet. Insgesamt wurden für 124 Projekte rund 850.000 Euro über die Plattform gesammelt. (Stand 26. Juni 2023). Vereine, die ebenfalls ein Projekt realisieren wollen, können sich unter www.viele-schaffen-mehr.de/vbinswf oder beim Volksbank-Team weitere informieren.

