1.000 Euro für Waldsofa in Burbach

(wS/vb) Burbach 22.08.2023 | Wanderer in Burbach können sich neuerdings über ein Waldsofa freuen. Der Regionalbeirat der Volksbank in Südwestfalen hat die Aufstellung einer Bank mit 1.000 Euro finanziert. Heimatverein und Volksbank-Vertreter trafen sich zum Rundgang.

„Die Waldsofas sind Projekte, die nicht nur Einzelnen, sondern der Allgemeinheit zugutekommen, daher halte ich das Engagement des Regionalbeirats für so wichtig“, sagte Bernd Schöler, Bereichsleiter Filialen der Volksbank. Bei schönstem Wetter unternahm er zusammen mit Vertretern des Regionalbeirats und vom Heimatverein, einen Spaziergang zur neu angelegten Ruhebank in Burbach, um sich selbst ein Bild zu machen.

„Hier haben wir einen beliebten Wanderweg und eine wunderschöne Aussicht.

Der perfekte Platz, um Sonne zu tanken“, freute sich Volker Gürke, Vorsitzender des Heimatvereins Alte Vogtei Burbach und bedankte sich beim Regionalbeirat für dessen Einsatz. Er führte die Gruppe zum Aussichtsplatz, um die offizielle Übergabe der Spende auf einem Foto festzuhalten.

Wolfgang Narjes, Vorsitzender des Regionalbeirats Siegerland erläuterte das Projekt genauer: „Das Waldsofa in Burbach ist Teil eines Projekts in dessen Rahmen 20 Bänke in heimischen Wäldern des Siegerlandes aufgestellt werden. Seit 2022 haben wir als Regionalbeirat bereits einige Bänke mit jeweils 1.000 Euro finanziert. Eine Volks-Bank von der Volksbank.“

Die Anregung für den Standort in Burbach kam von der ortsansässigen Kristina Bösch, die als Mitglied im Regionalbeirat Siegerland tätig ist.

v.l.n.r. Michael Artz, Kurt Fellmer, Rüdiger Sahm, Wolfgang Narjes, Vorsitzender des Regionalbeirats Siegerland, Bernd Schöler, Volksbank-Bereichsleiter, Volker Gürke, 1. Vorsitzender des Heimatvereins, Kristina Bösch und Günter Calmbach