Acht Nachwuchskräfte starten an der Uni Siegen ins Berufsleben

(wS/uni) Siegen 04.08.2023 | Vom Fachinformatiker bis zur Kauffrau für Büromanagement: Die Universität Siegen begrüßt sechs Auszubildende zu ihrem ersten Arbeitstag. Zum allerersten Mal beginnen in diesem Jahr außerdem zwei Inspektoranwärter*innen ihr Duales Studium für den gehobenen Dienst.

Für sechs Auszubildende und zwei Inspektoranwärter*innen hat am 4. August ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Sie starten an der Uni Siegen in ihr Berufsleben. Linda Müller wird zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste ausgebildet, Justus Jung und Ben Birkenstock zu Industriemechanikern, Lisa Sophie Javed zur Kauffrau für Büromanagement, Antonia Kiel und Eric Hees zu Fachinformatiker*innen. Darüber hinaus absolvieren ab sofort Kim Emily Heinemann und Jan Laszlo Sorg ihr Duales Studium für den gehobenen Dienst. Als Inspektoranwärter*innen werden die beiden im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Polizei und Verwaltung auf den theoretischen Teil ihres Abschlusses vorbereitet. In der Verwaltung der Uni Siegen machen sie praktische Erfahrungen für ihren späteren Einsatz als Beamte des gehobenen nichttechnischen Dienstes.

An ihrem ersten Arbeitstag wurden alle acht von Benjamin Schwarzer, dem Leiter des Personaldezernats, den Fachausbilder*innen und Vertreter*innen des Personalrats begrüßt. Alle wünschten den neuen Auszubildenden viel Freude und viel Erfolg in ihrem neuen Lebensabschnitt. „Die Berufsausbildung stellt ein wichtiges Element unserer Nachfolgeplanung dar. Viele unserer ehemaligen Auszubildenden nehmen inzwischen wichtige Aufgaben an der Universität wahr“, erklärt Benjamin Schwarzer. „In dem Sinne freue ich mich sehr darüber, dass es uns gelungen ist, acht junge Menschen für eine Ausbildung bzw. ein duales Studium zu gewinnen.“

Den Campus lernten die Azubis und die Inspektorenanwärter*innen bei einer Führung mit Beschäftigten aus dem Personaldezernat kennen. Der Weg führte unter anderem zur Universitätsbibliothek, zum Hochschulsport und in die Mensa. Die Nachwuchskräfte können zukünftig unter anderem ein umfangreiches Gesundheitsangebot und die interessanten und günstigen Angebote des Hochschulsports nutzen.

Auch 2024 bildet die Universität Siegen als einer der größten Arbeitsgeber der Region wieder in verschiedenen kaufmännischen und technischen Berufen aus.

Die neuen Nachwuchskräfte mit Uni-Kanzler Ulf Richter (oben) und Benjamin Schwarzer, Leiter des Personaldezernats (unten rechts) Foto: Universität Siegen