Auf dem Lindenberg: Kleingartenpreis der Stadt Siegen verliehen

(wS/si) Siegen 03.08.2023 | Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Kleingartenanlage Am Lindenberg hat Bürgermeister Steffen Mues jetzt gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der städtischen Grünflächenabteilung den Kleingartenpreis der Stadt Siegen verliehen. Sieger sind in diesem Jahr Nikolai und Tamara Fogt vom Kleingärtnerverein Mittelberg-Häusling e.V.

Der zweite Platz ging an Katharina Krebs vom Verein Gartenfreunde Obere-Wenscht e.V., den dritten Platz belegten Valeri und Lilia Resch vom Verein der Gartenfreunde Am Lindenberg e.V. Bürgermeister Steffen Mues hob die Besonderheiten der Gärten hervor und ging dabei auch auf die Bedeutung der Kleingartenanlagen für die gesamte Stadt ein. „Obwohl wir hier in Siegen glücklicherweise von viel Grün umgeben sind, sind die Kleingartenanlagen gerade in den dichter besiedelten Innenstadtlagen, aber auch in den einzelnen Stadtteilen extrem wichtig“, so Mues.

„Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil der kommunalen Frei- und Grünflächen, und zwar sowohl städtebaulich als auch ökologisch sowie in sozialer Hinsicht.“ Zudem sicherten sie die Qualität der Lebensräume für die Menschen und hälfen, die Belastung durch Schadstoffe zu senken.

Der Kleingartenpreis der Stadt Siegen wurde in diesem Jahr zum neunten Mal vergeben. Zuvor konnte sich jeder Kleingarten im Stadtgebiet um eine Teilnahme bewerben. Je Kleingartenanlage wurden der Bewertungskommission dann zwei Gärten präsentiert. Neben den Gärten bewertete die Jury wie bereits in den vergangenen Jahren auch die Anlagen insgesamt; neben dem Vereinsgelände und den ökologischen Maßnahmen standen dabei auch die Aktivitäten zur Förderung des Vereinslebens im Vordergrund. Hier machte der Verein der Gartenfreunde Am Fischbacherberg e.V. das Rennen.

Der Wettbewerb zur Verleihung des Kleingartenpreises der Stadt Siegen wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen. Zielsetzung ist es, die Bedeutung des Kleingartenwesens deutlich zu machen und gleichzeitig den Einsatz und die Anstrengung der Kleingärtner für die Gartenkultur und die Natur zu würdigen. Die letzte Preisverleihung des Kleingartenwettbewerbs liegt bereits einige Jahre zurück: 2017 hat die Stadt Siegen zuletzt einen städtischen Kleingarten prämiert, danach musste die eigentlich im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Veranstaltung zweimal ausfallen.



Bürgermeister Steffen Mues (l.) gratulierte den Siegerinnen und Siegern des diesjährigen Kleingartenpreises (v.l.): Katharina Krebs (2. Platz Einzelgarten), Andreas Wachsmuth (1. Platz Anlagenpreis), Tamara und Nikolai Fogt (1. Platz Einzelgarten), Dirk Frese (Stellvertretend für Valeri und Lilia Resch, 3. Platz Einzelgarten).

Foto: Stadt Siegen

