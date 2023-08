Austausch mit Ivan-Trush-Gymnasium in Brody: Ukrainische Schülerinnen und Schüler im Ratssaal empfangen

(wS/si) Siegen 17.08.2023 | Im historischen Ratssaal des Siegener Rathauses wurde heute (Donnerstag, 17. August) ein weiteres Stück Geschichte geschrieben: Bürgermeister Steffen Mues empfing 19 Schülerinnen und Schüler aus der ukrainischen Stadt Brody. Dies ist bereits das vierte Mal seit Bestehen des Austauschprogramms zwischen der Gesamtschule Eiserfeld und dem Ivan-Trush-Gymnasium in Brody.

Bürgermeister Steffen Mues begrüßte die jungen Gäste: „Ein Schüleraustausch-Programm betont die Wichtigkeit des Zusammenhalts zwischen allen Menschen. Es ist gut, dass diese Freundschaft vor dem Krieg geknüpft wurde, damit dieses Band nun auch in schwierigen Zeiten Bestand hat und wir diesen Schülern ermöglichen können, ein paar schöne Tage in unserer Stadt zu verbringen.“

Er bedankte sich bei allen Beteiligten, die diesen Austausch möglich gemacht haben. Und auch die 15-bis-16-Jährigen suchten noch einmal das persönliche Gespräch mit dem Bürgermeister. Abgerundet wurde der Besuch im Rathaus durch einen Eintrag ins Gästebuch der Stadt Siegen, in dem sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer eintragen durften.

Als Dank brachten die Schülerinnen und Schüler ein Stück Heimat mit nach Siegen: Gemeinsam trugen sie ein ukrainisches Volkslied vor, in dem es um Freundschaft und Zusammenhalt geht.

Ein Motto, unter dem das Austauschprogramm der beiden Schulen auch in Zukunft noch stehen soll, um in Zeiten des Krieges ein wichtiges Zeichen zu setzen. Zusätzlich zu dem Empfang durch den Bürgermeister unternehmen die Schüler außerdem eine Exkursion nach Bonn, erwandern den Drachenfels, sehen eine Theateraufführung des Jugendtheaters Bruchwerk und besuchen das Siegerlandmuseums im Oberen Schloss.

Bürgermeister Steffen Mues mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrerinnen und Lehrern der beteiligten Schulen nach dem Empfang im Ratssaal. (Foto: Stadt Siegen)

