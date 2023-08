(wS/bv) Siegen 30.08.2023 | Austausch und Beratung für ehrenamtliche Betreuer und Personen die ehrenamtliche Betreuer werden möchten.

Der Betreuungsverein Siegen-Wittgenstein e.V., An der Alche 23 in 57080 Siegen veranstaltet am 13.09.2023 um 16:00 Uhr in seinen Räumlichkeiten eine Informationsveranstaltung für Personen, die interessiert daran sind, ehrenamtliche Betreuungen zu übernehmen. Um 17:00 Uhr schließt sich der „Stammtisch“ für ehrenamtliche Betreuer an. Hier werden auch individuelle Fragen beantwortet und ein Austausch unter einander angestrebt.

Für beide Treffen ist zwingend eine telefonische Anmeldung unter 0271-3869435 erforderlich.