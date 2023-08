Baum-Spenden: Elsbeere und Wildkirsche bereichern Oechelhausen

(wS/hi) Hilchenbach 14.08.2023 | Bereits seit 2016 spendet Michael Stötzel Bäume, die an öffentlichen Orten im Stadtgebiet von Hilchenbach gepflanzt werden. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch Ulrich Bensberg immer wieder an dieser vorbildlichen Initiative.

Die beiden Mitglieder des Rates der Stadt Hilchenbach möchten damit auch ein Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen. Für sie gewinnen Bäume dabei besonders vor dem Hintergrund des Klimawandels mit steigenden Temperaturen und dem spürbaren Wunsch der Menschen nach Schattenplätzen zunehmend an Bedeutung.

„Da diese Wünsche in unserer Stadt überall festzustellen sind, legen wir Wert darauf, verschiedene Stadtteile mit neuen Bäumen zu beschenken“, betonen Ulrich Bensberg und Michael Stötzel.

2023 konnte sich Oechelhausen über zwei neue Bäume freuen. Stellvertretend für die Dorfbevölkerung bedankte sich Matthias Schmidt beim Übergabetermin vor Ort für die „Baum-Spenden“. Dem engagierten Ortsvorsteher war die Freude deutlich anzumerken, denn Elsbeere und Wildkirsche sind eine willkommene Zugabe zu dem, was sich in der Ortsmitte ohnehin zur Attraktivitätssteigerung tut. Die Stadt Hilchenbach will den Dorfplatz mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-

Westfalen in Höhe von rund 105.000 Euro aus dem Förderprogramm zur Dorferneuerung bei Kosten von insgesamt 125.000 Euro in diesem Jahr neugestalten. Elsbeere und Wildkirsche haben auf der unmittelbar gegenüberliegenden Straßenseite in Nähe zum Dorfgemeinschafts- und Feuerwehrgerätehaus Platz gefunden. Damit tragen die Bäume dazu bei, die beiden zentralen Anlaufstellen im Ort optisch ansprechend zu verbinden. „Vielen Dank dafür im Namen von ganz Oechelhausen an die beiden Baum Spender“, so Matthias Schmidt.

Die Stadtverwaltung bedankt sich ebenfalls bei Ulrich Bensberg und Michael Stötzel für das aktuelle und das langjährige Engagement. Und die beiden machen weiter.

Sie haben für ihre nächste „Baum-Spende“ sogar einen prominenten dritten Partner gefunden: Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Welcher Ort sich demnächst über neugepflanzte Bäume dieser drei freuen kann, wird aber noch nicht verraten.

Matthias Schmidt dankt Ulrich Bensberg und Michael Stötzel (v. l.) für die zwei neuen Bäume.

