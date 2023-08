BMW Club Kindelsberg e.V. organisiert den 4. bundesweiten Lauf des BMW Slalom Cup Deutschland in Haiger am 20.08.23

(wS/bc) Haiger 19.08.2023 | Der BMW Slalom Cup Deutschland e.V. , bestehend aus mehreren BMW Clubs, bietet deutschlandweit jedem Marken Interessenten spannende und professionelle Slalom Sportveranstaltungen mit sportlich attraktiven Wettbewerben.

Von den 5 vorgesehenen Veranstaltungen in 2023, wird nunmehr der 4. Lauf vom BMW Club Kindelsberg auf dem Logistikzentrum STL in Haiger ausgerichtet . Gestartet wird in 13 Klassen, überwiegend mit BMW und Mini Fahrzeugen, incl. Gleichmässigkeitsprüfungen.

Mit 98 Teilnehmern und über 40 Helfern ist die Veranstaltung voll ausgebucht.

Zuschauer sind herzlich willkommen.

Die Klasse 8 ist den jugendlichen BMW Club Mitgliedern vorbehalten. Ihnen wird für die Jahreswertungen ein gut vorbereiteter BMW 318 is im Rahmen einer besonderen Nachwuchsförderung kostenlos zur Verfügung gestellt, unterstützt von der BMW AG und namhaften Sponsoren, sowie gefördert vom BMW Club Kindelsberg e.V.

Der seit 47 Jahren bestehende Verein, und einer der mitgliedsstärksten BMW und Mini Clubs Deutschlands, fördert jedoch nicht nur sportliche Aktivitäten, sondern berücksichtigt auch die vielseitigen Markeninteressen aller Mitglieder incl. zahlreicher Oldtimerfreunde mit ebenso vielseitigen Veranstaltungen, wie monatliche Clubabende, sowie Tages- und Mehrtagesausflüge.

Beispiel: kürzlich stattgefundene Clubfahrt zu BMW Classic München, Alpina und Ausflüge zu den bayerischen Seenplatten.

Um alle Aktivitäten des Clubs kümmert sich ein erfahrenes Leitungsteam mit seinem

1. Vorsitzenden, Paul Gerhard Willershausen.

Mehr Informationen für alle Interessenten: bmw-club-kindelsberg.de