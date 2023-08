„Demokratie leben!“ Projekte 2023 und neue Fördermöglichkeit für Mikroprojekte

(wS/car) Siegen 14.08.2023 | Die Partnerschaft für Demokratie Siegen fördert auch im Jahr 2023 wieder eine Vielzahl

bunter, kreativer und spannender Projekte verschiedener Träger. Das bundesweite

Programm „Demokratie leben!“ setzt sich für eine vielfältige Gesellschaft ein und bezieht

Position gegen jegliche Form von Diskriminierung. Der Begleitausschuss hat in diesem Jahr

16 Aktionsfondsprojekte bewilligt, welche mit insgesamt 35.000 Euro gefördert werden.

Gemäß dem Motto „Mitbestimmung von Anfang an“ fördert das Bundesprogramm darüber

hinaus auch Projekte von Jugendlichen und für Jugendliche. Der Jugendfonds stellt dafür

10.000 Euro zur Verfügung und gibt damit Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Projekte zu

realisieren und in einem demokratischen Prozess zu entscheiden, welche Projekte

durchgeführt werden sollen. Dieses Jahr sind das sechs Projekte, unter anderem ein Konzert

gegen Rechts, der Workshop „Graffiti als Form des Widerstands“ und eine Jugendtreff-Fahrt

zum Haus der Geschichte in Bonn.

„Wir sind mitten im Projektjahr und viele tolle Projekte haben bereits stattgefunden, wie

beispielsweise das Pride-Sommerfest mit anschließender Party im andersROOM der

Queeren Initiative Siegen e.V. oder eine Diskussion zur Darstellung von Migration in den

Medien vom VAKS e.V.“, berichtet Lisa Bleckmann, Projektkoordinatorin von „Demokratie

leben!“ Siegen. „Einiges liegt aber auch noch vor uns und es lohnt sich, Termine

vorzumerken. Am 16. September gestaltet der Verein Fischbacherberg Aktiv e.V. im Rahmen

des Stadtteilfestes auf dem Erfahrungsfeld Schön&Gut ein buntes, inklusives

Bühnenprogramm, welches neu zugezogenen Menschen das Ankommen in der Gesellschaft

und im Stadtteil erleichtern soll. Am 20. September findet die diesjährige

Integrationskonferenz des Kooperationsverbunds der Migrationsdienste und der

Universitätsstadt Siegen mit dem Titel „Diagnose Rassismus“ statt.“

Die genannten Projekte sind nur ein Ausschnitt des vielfältigen Programms von „Demokratie

leben!“ in Siegen im Jahre 2023.

Eine tolle neue Möglichkeit zur Projektförderung gibt es dieses Jahr erstmalig: Vereine und

Initiativen können ein Mikroprojekt durchführen und eine Förderung bis zu 400 Euro dafür

erhalten. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass im Verlauf des Jahres nicht alle

Fördergelder komplett ausgeschöpft werden. Daher können wir für das letzte Drittel des

Jahres diese Möglichkeit anbieten.“ Inhaltlich sollen verschiedene kleine Aktionen, die

Vielfalt und Demokratie positiv besetzen und dies öffentlich sichtbar machen, realisiert

werden. „Unser Ziel ist es, über die Mikroprojekte einen niedrigschwelligen Zugang zum

Bundesprogramm zu schaffen und so neue Akteure für unser breites Netzwerk für Toleranz

und Demokratie zu gewinnen.“ Die Antragstellung ist ab jetzt möglich.

Verschiedene Formate sind denkbar, wie Filmvorführungen, Ausstellungen, Workshops,

Lesungen, Mitmachaktionen und vieles mehr.

Die Partnerschaft für Demokratie Siegen wird im Rahmen des Bundesprogramms

„Demokratie leben!“ vom Bundesfamilienministerium gefördert. Vor Ort wird das Projekt

von der Universitätsstadt Siegen und dem Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.

ausgerichtet.

Die Infos zu allen laufenden Projekten, die Termine, sowie Informationen und

Antragsunterlagen für die Mikroprojekt-Förderung sind auf der Homepage www.caritas-siegen.de/demokratie-leben veröffentlicht.