„Digitale Welten“: Entdecken, erfahren, experimentieren – MINT-Mitmachtage vom 12. bis 14. September

(wS/si) Siegen 31.08.2023 | Bau eines LED-Regenbogens“, „Programmieren mit Calliope Mini – im Digitalum Bus“ „Dem Klimawandel interaktiv begegnen – ein Simulationsspiel“

Diese und viele weitere Angebote gibt es während der diesjährigen MINT-Mitmachtage von Dienstag, 12. September, bis Donnerstag, 14. September 2023. Viele Veranstaltungen im Foyer und auf dem Vorplatz des Kreishauses in Siegen können ohne Anmeldung besucht werden. Für andere Veranstaltungen sind noch Anmeldungen möglich.

So zum Beispiel für „Programmieren mit Calliope Mini – im Digitalum Bus“. In einem 18 Meter langen Linienbus, der zu einer Art MINT-Werkstatt umgebaut wurde, können Schülerinnen und Schüler ab der sechsten Klasse Programmieren am Beispiel einer Ampelanlage lernen.

In diesem Jahr stehen die MINT-Mitmachtage unter dem Motto „Digitale Welten“. Neben Dauerbrennern, wie z.B. dem Haus der kleinen Forscher mit Angeboten für den Kita-Bereich, ist die Universität Siegen zum ersten Mal mit ihrem E-MINT-Mobil dabei. Im Gepäck hat das Team jede Menge VR-Brillen, 3D-Druckstifte und Experimente. Außerdem präsentiert die Science Show des Gymnasiums Stift Keppel spannende Versuche und Experimente aus den Naturwissenschaften in einer selbst moderierten Show auf dem Kreishaus-Vorplatz.

Insgesamt 16 Angebote laden bei den MINT-Mitmachtagen zum gemeinsamen aktiven Forschen und Experimentieren ein. Die meisten Veranstaltungen finden in einer Zeltstadt auf dem Vorplatz des Siegener Kreishauses statt, andere Angebote werden in den Hilchenbacher KlimaWelten oder dem Technikmuseum in Freudenberg veranstaltet.

Es sind noch einige Plätze und Zeitfenster für Veranstaltungen frei, zu denen sich noch kostenlos angemeldet werden kann. Für folgende Angebote gibt es noch freie Plätze: „Gesunde Medienkompetenz – ein Kinderspiel“, „Bau eines LED-Regenbogens und Herstellung einer Namensplakette“, „Dem Klimawandel interaktiv begegnen – ein Simulationsspiel“, „TouchTomorrow-Stream: Wie leben und arbeiten wir morgen?“.

Alle Angebote und die jeweiligen Anmeldelinks können im Veranstaltungskatalog unter www.siegen-wittgenstein.de/ MINT eingesehen werden. Anmelden kann man sich direkt im Regionalen Bildungsbüro bei Bettina Rösner, Tel. 0271–333 1471 bzw. b.roesner@siegen-wittgenstein. de.

Bei den MINT-Fächern handelt es sich um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die MINT-Mitmachtage richten sich an Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Interessen und Vorwissen, von der Kita bis zur zehnten Klasse.

Foto: Stadt Siegen