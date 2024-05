Wahlen zum 51. Studierendenparlament und zu den Fachschaftsräten der Universität Siegen

(wS/uni) Siegen 16.05.2024 | Vom 10. – 14.06.2024 finden die Wahlen zum 51. Studierendenparlament und den Fachschaftsräten der Universität Siegen statt. Gewählt werden kann täglich von 10:00 – 15:00 Uhr an folgenden Standorten:

A) Adolf-Reichwein-Campus:

Bistro

Vor dem Audimax

Haardter-Berg-Schule

Zusätzlich Mensa AR (Montag bis Mittwoch)

B) Campus Unteres Schloss: Neues Foyer

C) Campus Hölderlinstraße: Eingangsbereich beim Haupteingang

D) Campus Paul-Bonatz-Straße

E) Emmy-Noether-Campus: Vor den Hörsälen

Wahlberechtigt sind alle eingeschriebenen Studierenden der Universität Siegen. Zur Wahl ist der gültige Studierendenausweis mitzubringen.

Alternativ gibt es die Möglichkeit einer Briefwahl. Diese muss spätestens bis zum 07.06.2024, schriftlich mittels eines eigenhändig unterschriebenen Dokuments oder persönlich bei der Wahlleitung beantragt werden. Zur Beantragung der Briefwahl ist der Studierendenausweis vorzulegen.

Was machen denn die Fachschaftsräte und das Studierendenparlament?

Die Fachschaftsräte bestehen aus Studierenden, die ihre Kommilitonen in allen Belangen und Problemen rund um die Lehre in ihrem Studiengang unterstützen. Sie vertreten die Studierenden in universitären Gremien und gegenüber Dozenten. Das Studierendenparlament ist das höchste beschlussfassende Gremium der Studierendenschaft. Das StuPa wählt und kontrolliert den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), der das ausführende Organ ist. Außerdem bestimmen die Mandatstragenden u.a. über das Mobilitätsticket, den Haushalt der Verfassten Studierendenschaft (VS) und studentische Veranstaltungsangebote.

„Die Demokratie ist zur Zeit einem erheblichen Druck ausgesetzt, auch an der Universität Siegen und in der Studierendenschaft. Daher ist unsere Wahl im Juni von besonderer Bedeutung“, hebt Moritz Rossmann, Vorsitzender des Wahlausschusses, hervor. „Durch die Teilnahme an der Wahl können alle Studis bestimmen, wer ihre Interessen im Studierendenparlament vertritt. Eine hohe Beteiligung ist essentiell für eine starke Stimme gegenüber der Uni, dem Studierendenwerk und der Öffentlichkeit.“

„Die studifreundliche Gestaltung des universitären Lebens ist auch für den Hochschulstandort deUniversitätsstadt Siegen von wesentlicher Bedeutung.“, fügt Jana Sticher, die stellvertretende Vorsitzende des Wahlausschusses, hinzu. „Wir erhoffen uns einen aktiven Wahlkampf von den hochschulpolitischen Listen und den Fachschaftsräten und natürlich eine hohe Wahlbeteiligung.“