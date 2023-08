Dorffest in Wingeshausen mit viel Programm

(wS/bb) Bad Berleburg 24.08.2023 | Normalerweise alle fünf Jahre findet in Wingeshausen das sehr beliebte Dorffest statt. Mit einem Jahr Corona-Verspätung ist es nun pünktlich zum 111. Geburtstag des TSV Aue-Wingeshausen wieder so weit. Für die Festivität am Samstag und Sonntag, 26. und 27. August, hat der Sportverein als Ausrichter ein vielseitiges Programm unter freiem Himmel auf die Beine gestellt.

Nach der offiziellen Eröffnung am Samstag um 14.30 Uhr zeigen zunächst die Turnerinnen und Turner aus dem Verein ihr akrobatisches Talent. Animiert vom Zuschauen gibt es für die Gäste zeitgleich reichlich Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden – etwa beim Laser-Biathlon, einer Torwand, der Tischtennis-Spaßplatte oder dem traditionellen Entenrennen. Außerdem stehen an beiden Tagen vielerlei Aktionen für die kleinen Festbesucher bereit: eine Bastelstation, eine Hüpfburg und Kinderschminken gehören dazu. Ab 19 Uhr wird es mit der Coverband „Hitmix“ musikalisch. Dann wird man in Wingeshausen ausgelassen feiern und tanzen können.

Am Sonntag geht es um 10.30 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst unter musikalischer Mitwirkung des Gemischten Chores „Einigkeit“ Wingeshausen und der Frauenchor-Gemeinschaft Aue-Berghausen weiter. Ab 11 Uhr findet das Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein „Accordia Fleckenberg“ statt, der Wingeshäuser Schützenfestkapelle schlechthin. Die Gastronomen vom Grill- und Partyservice Zacharias und Keiler Grill übernehmen die Bewirtung an beiden Tagen, sodass der große Hunger der Festbesucher bestens gestillt werden kann. Am Festsamstag wird es außerdem ein Kuchenbuffet und einen Crêpes-Stand geben.

„Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und stellen uns in der Vorbereitung auf alle Wetterlagen ein. Wir sind überzeugt davon, dass wir dem Publikum ein schönes Programm, viel Gemeinschaft und jede Menge Stimmung bieten können“, sagt Pierre Kuffner, der Vorsitzende des TSV Aue-Wingeshausen.

Am letzten August-Wochenende findet das 6. Dorffest in der Ortsmitte von Wingeshausen statt. Ausrichter ist der TSV Aue-Wingeshausen.

Foto: Verein