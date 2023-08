Europäische Mobilitätswoche 2023 in Siegen-Wittgenstein : „Kultur im Zug“, „Mobilitätstag“ und „Tag der Schiene“, Social-Media-Gewinnspiel und vieles mehr

(wS/si) Siegen 31.08.2023 | „Wie werden wir künftig mobil sein?

Diese Frage ist ganz zentral, um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen“, betont Landrat Andreas Müller: Denn gerade erst letzte Woche hat der von der Bundesregierung selbst eingesetzte Expertenrat festgestellt, dass der Verkehrssektor Klimasünder Nummer eins ist und die CO2-Einsparungsziele weit verfehlt. Deshalb wollen wir im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche 2023 mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen für umweltschonende Mobilität z.B. mit Bahnen, Bussen und dem Fahrrad werben.“

Die Europäische Mobilitätswoche (EMW) findet jedes Jahr vom 16. bis zum 22. September statt. Das Land Nordrhein-Westfalen hat sie in diesem Jahr unter das Motto „#Hallo Kultur! – der öffentliche Raum als Bühne während der EMW“ gestellt. Gemeinsam mit Ernst-Ulrich Klein (Hessische Landesbahn, Standortleiter Siegen), Christian Betchen (Geschäftsführer Kreisbahn Siegen-Wittgenstein) und Janis Dinter (Kreis Siegen-Wittgenstein, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität) hat der Landrat jetzt die Highlights des Programms vorgestellt. In das bringen sich der Kreis, verschiedene Städte und Gemeinden, Verkehrsunternehmen und weitere Partner ein.

„Kultur im Zug“

Mit der Aktion „Kultur im Zug“ werden der Kreis und die Hessische Landesbahn das Motto „Hallo Kultur“ für Fahrgäste auf der Rothaarbahn zwischen Siegen und Bad Berleburg erlebbar machen. Jeden Tag sind mindestens zwei Künstler in den Zügen unterwegs und werden die Fahrgäste unterhalten – „immer mal wieder, ohne zu nerven, mit Charme und Witz. Wir hoffen, dass die Fahrgäste die kleinen Kulturhäppchen genießen werden“, wünschen sich der Landrat und Ernst-Ulrich Klein unisono.

An den sieben Tagen wird es in den Zügen z.B. Lesungen, Musik, Kabarett und Zauberei geben. Aber auch ein Portraitzeichner ist unterwegs, der anbietet Fahrgäste zu porträtieren – ganz klassisch „analog mit Stift auf Papier“, wie der Landrat betont.

Neben dem Portraitzeichner Sascha Cherniajev werden Poetry Slammer Tobias Beizel, Comedian Daubs Melanie mit Akkordeonspieler Jörg Fuhrländer, Krimi-Autor Ralf Strackbein, der Siegener „Erlebnislyriker“ Crauss, das Duo Spontan und der Zauberer Timothy Thomson mit an Bord sein.

„Manche Angebote werden fest an einem Ort im Zug angeboten, andere werden mobil z.B. auch in den Sitzgruppen stattfinden können. So machen wir den ganzen Zug zum Kultur-Erlebnisraum“, freut sich Ernst-Ulrich Klein: „Wir freuen uns sehr, als Hessische Landesbahn gemeinsam mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein dieses Angebot für unsere Fahrgäste machen zu können.“

Alle „Kultur im Zug“-Fahrten werden von Adrian Alonso Alvarez aus dem Referat des Landrates begleitet. Der wird nicht nur zeitnah über die Social-Media-Kanäle des Kreises von den einzelnen Aktionen berichten, sondern auch als Quizmaster im Zug unterwegs sein: „Mit den richtigen Antworten auf einige Mobilitätsfragen können die Fahrgäste ein paar kleine Preise gewinnen“, kündigt Andreas Müller an.

„Sie haben das 49-Euro-Ticket, wir die Hotelübernachtungen“

Mit dem Social-Media-Gewinnspiel „Sie haben das 49 Euro-Ticket, wir die Hotelübernachtungen“ möchte der Kreis Siegen-Wittgenstein die Reisemöglichkeiten des Deutschlandtickets noch bekannter machen. „Manche denken, mit dem Nahverkehrsticket dauert es viel zu lange, um z.B. aus Siegen am Wochenende irgendwo hin zu fahren. Das stimmt aber gar nicht“, betont der Landrat: „Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche werden wir jeden Tag ein Reiseziel vorstellen, sagen, wie lange man braucht, um von Siegen aus mit Nahverkehrszügen dort hinzukommen und wie oft man umsteigen muss. Und dann gibt es für diesen Zielort jeweils einen Hotelgutschein für drei Übernachtungen für zwei Personen zu gewinnen.“

Für welche Städte man die Hotelübernachtungen gewinnen kann, wollte der Landrat noch nicht verraten: „Aber wenn ich sage, dass wir Ziele in fünf Bundesländern ausgewählt haben, wird deutlich, dass es um echte ‚Wochenendreisen‘ geht und die Städte nicht direkt vor unserer Haustüre liegen“, so Müller.

Das Social-Media-Gewinnspiel findet sowohl auf der Facebook- als auch der Instagram-Seite des Kreises Siegen-Wittgenstein statt.

Mobilitätstag am Samstag, 16. September

Zum Auftakt der Europäischen Mobilitätswoche findet am Samstag, 16. September, zwischen 11:00 und 16:00 Uhr in und um das Kreishaus ein Mobilitätstag statt, bei dem das Fahrrad im Mittelpunkt steht. Neben einem E-Bike Soforthilfe-Service inkl. Sicherheitscheck, gibt es die Möglichkeit verschiedene Lastenräder Probe zu fahren, Tricks und Kniffe zum Selber-Schrauben zu lernen und einen Film mit „selbst-erradeltem“ Strom auf der Leinwand im Foyer des Kreishaus zu sehen. „Für diese Fun-Aktion suchen wir noch Mit-Radler, die bereit sind, sich für eine gewisse Zeit auf eines der aufgestellten Fahrräder zu setzen, um den Strom zu erstramplen, den wir für die Filmprojektion brauchen“, sagt Andreas Müller.

Außerdem findet bei diesem Aktionstag ein E-Bike-Sicherheitstraining statt, das vom RSV Osthelden durchgeführt wird. „Zuletzt ist es vermehrt zu Unfällen mit E-Bikes gekommen. Darüber gab es vor kurzem auch einen ausführlichen Pressebericht. Dort wurde erwähnt, dass E-Bike-Kurse eine gute Maßnahme sind, präventiv Unfällen mit dem E-Bike vorzubeugen“, betont der Landrat.

Die Kurse finden um 12:00 Uhr, 13:15 Uhr und 14:30 Uhr statt und dauern jeweils 45 Minuten. Es geht um Anfahren, Bremsen und Geschicklichkeitsübungen mit dem eigenen E-Bike. Die Kurse werden von Dirk Schleifenbaum, BDR-E-Bike-Instruktor des RSV Osthelden, durchgeführt. Die Teilnehmer müssen ihr eigenes E-Bike / Pedelec mitbringen. Räder können leider nicht gestellt werden.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Das Tragen eines Helms ist Pflicht! Darauf weist der RSV Osthelden hin.

Für die Gäste des Moblitätstages hat der Kreis zusätzlich einen Food-Truck organisiert. Der bietet Kaffeespezialitäten (Kaffee, Espresso, Milchkaffee und Cappuccino) sowie Waffeln – umsonst, auf Einladung des Kreises. Wer Kaltgetränke möchte, kann sich diese selbst kaufen.

VWS „Blick hinter die Kulissen“

An diesem Mobilitätstag bietet die VWS einen „Blick hinter die Kulissen“ ihres Hauptsitzes, Marienhütte 2, in Siegen. Im Rahmen einer Betriebsführung erhalten die Teilnehmer Einblicke in die verschiedenen Unternehmensbereiche. So werden die verschiedenen Omnibustypen vorgestellt, die Werkstatt, die Waschanlage und die Funkleitstelle. Nach der Führung sehen die Teilnehmer einen Unternehmensfilm, danach gibt es Kaffee und Kuchen.

Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 25 begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Wer dabei sein möchte schreibt zeitnah eine E-Mail an pressestelle@siegen-wittgenstein.de, Stichwort: VWS-Führung.

Parking Day

Ebenfalls am 16. September veranstalten ADFC und der Verein für soziale Arbeit und Kultur einen „Parking day“ im Bereich Markt 9 bis 25 gegenüber des Kornmarktes in der Siegener Oberstadt. „Es geht darum, Parkplätze im öffentlichen Raum kurzfristig in etwas umzuwidmen, was Menschen und nicht Autos zu Gute kommt. Aus Parkplätzen werden Sitzflächen, Gastrobereiche, Kunstobjekte oder grüne Oasen. Das macht deutlich, wie Städte aussehen können, wenn das Auto nicht so dominant wäre“, so die Veranstalter.

„Tag der Schiene“ in Siegen und Kreuztal

Während Fahrräder und Busse im Mittelpunkt des ersten Tages der EMW stehen, dreht sich am zweiten Tag alles um die Schiene.

Deutschen Bahn, Hessische Landesbahn und Kreisbahn Siegen-Wittgenstein (KSW) zeigen am Sonntag, 17. September, zwischen 10:00 und 18:00 Uhr, was in ihrer Branche steckt. „Eisenbahn begeistert viele Menschen und Züge üben über Generationsgrenzen hinweg eine große Faszination aus, ob als Transportmittel für Güterströme, als schneller Weg zur Arbeit oder als Ausgangspunkt für die nächste Urlaubsreise“, diese Erfahrung machen sowohl Ernst-Ulrich Klein, als auch Christian Betchen, Geschäftsführer der Kreisbahn: „Gerade Kinder bekommen immer leuchtende Augen, wenn sie vor einer Lok stehen“, erlebt Betchen immer wieder.

Der „Tag der Schiene“ findet an zwei Orten in Siegen statt. Zum einen auf dem Freigelände und in den Werkstätten der KSW im Bahnhof Siegen-Eintracht. Dort wird der Landrat um 10:00 Uhr den Aktionstag eröffnen. Zu sehen gibt es Triebfahrzeuge und Lokomotiven. Ein Loksimulator und ein Zweiwegebagger-Simulator laden zum selber ausprobieren ein. Zudem gibt es Werkstattführungen und Live-Events.

Am Hauptbahnhof in Siegen ist es möglich, das Stellwerk und die Zugleitstelle zu besichtigen. Es gibt einen Simulator und Infostände zu Berufs- und Jobmöglichkeiten in der Bahnbranche.

Weiterer Höhepunkt: Sonderfahrten vom Siegener Hauptbahnhof zum Container-Terminal Südwestfalen der Kreisbahn, jeweils um 11:30 Uhr, 13:30 Uhr und 15:30 Uhr.

Schnäppchenjäger kommen um 13:00 Uhr auf ihre Kosten. Dann findet nämlich eine Fundsachenversteigerung statt!

Zwischen den beiden „Tag der Schiene“- Standorten am Hauptbahnhof und in der Eintracht ist ein stündlicher Zug-Shuttle eingerichtet.

Weitere Aktionen

Velocity Siegerland wird im Rahmen der EMW Gutscheine für das E-Bike-Velocity-Verleihnetz in Siegen verteilen, um das Angebot noch bekannter zu machen.

Bereits am 15. September wird in Neunkirchen das Musical „Abgeschnallt“ gezeigt: Verkehrserziehung einmal anders – mit Tanz und Gesang, für alle Zweitklässler der örtlichen Grundschulen.

Am Sonntag, 17. September, gibt es ebenfalls in Neunkirchen von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter dem Motto „#Hallo Kultur – Beats und Beitzel im Bus“. Im Retro-Bus am Steimel wird Poetry Slam, Musik und Jonglage geboten. Mit Tobias Beitzel, Jojo Weber, Conny Sander und „Kleinkunst Micha“.

„50 Kilometer – 3 Weltläden“ ist eine „Faire Fahrradtour“ ebenfalls am 17. September überschrieben. Startpunkt zu dieser Tour ist um 10:30 Uhr der Weltladen Weidenau, um 13:30 Uhr am Weltladen in Neunkirchen sowie um 15:00 Uhr am Weltladen in Betzdorf. Gemeinsames Ziel ist das Tomatenfest am Greenspace (Effertsufer 34, Siegen). Ankunft: ca. 17:00 Uhr. Veranstalter sind die Universitätsstadt Siegen und die Gemeinde Neunkirchen.

In Neunkirchen gibt es am Montag, 18. September, ein E-Bike-Training „Fit mit dem Pedelec“ für Menschen 55+. Ort und Zeit: Zwischen 9:00 und 13:00 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Altenseelbach. Informationen und Anmeldung unter 02735 767-403.

Ein Graffiti-Workshop zum Thema „Beweg Dich“ mit dem Künstler Julian Irlich findet am Dienstag, 19. September, in der Gemeinschaftlichen Grundschule Neunkirchen statt.

Ebenfalls am 19. September, lädt der ADFC in Siegen zur einer „Radtour zur Umweltspur“ ein. Treffpunkt ist um 18:00 Uhr der Jakob-Scheiner-Platz. Im Juni hatte der Rat der Stadt Siegen beschlossen, zwischen dem Busbahnhof in Geisweid und der Siegener Innenstadt eine Umweltspur einzurichten. Betroffen sind die Geisweider Straße, die Weidenauer Straße, die Hagener Straße sowie die Sandstraße. Ab Frühjahr 2024 sollen dort, abgesehen von kurzen Abschnitten, auf dem rechten Fahrstreifen nur noch Fahrräder und Busse fahren. Viele Radfahrer fragen sich, wie die genaue Streckenführung aussehen wird und wie das Miteinander von Bus und Rad funktionieren soll. Diesen Fragen möchte der ADFC bei dieser Tour nachgehen und die geplante Strecke mit dem Rad erkunden.

„Der Fußbus fährt immer“ ist der Titel eines Aktionstages der Grundschule Neunkirchen-Salchendorf am Mittwoch, 20. September.

Die Gemeinde Burbach veranstaltet am 20. September von 14:00 bis 16:00 Uhr einen Rollator-Tag im Haus St. Raphael. Gemeinsam mit dem Familienbüro bzw. der Senioren-Service-Stelle der Gemeinde Burbach und dem Seniorenheim Haus St. Raphael sowie einem Sanitätshaus wird allen interessierten Rollatornutzern sowie deren Angehörigen die Möglichkeit geboten, einen Parkour mit dem Rollator zu absolvieren, den Einstieg in den Bürgerbus zu üben, verschiedene Modelle an Rollatoren auszutesten, einen Rollatorführerschein zu erwerben sowie Informationen von Experten z.B. der Kreispolizeibehörde zu erhalten.

Auch die Gemeinde Neunkirchen organisiert einen Rollator-Tag, und zwar am Donnerstag, 21. September, von 9:00 bis 15:00 Uhr im Otto-Reifenrath-Haus. Mit Rollator-Parcours, Rollator-Gymnastik, Rollator-Check und vielen wichtigen Informationen. Info und Anmeldung: 02735 767-200.

In Zusammenarbeit mit dem Familienbüro der Gemeinde Burbach, der GMS Burbach-Neunkirchen sowie einem Künstler aus der Region wird die Mauer des Aldi-Geländes auf der Bahnhofseite in der Burbacher Ortsmitte mit Graffiti zum Thema „Nachhaltige Mobilität“ gestaltet. Auf diese Weise wird das landesweite Thema der EMW „#Hallo Kultur!“ sichtbar gemacht. Dabei sollen auch Schüler der GMS die Farbdosen in die Hand nehmen und an dem Kunstwerk mitarbeiten. Am Donnerstag, 21. September, wird das Projekt zwischen 11:00 und 13:00 Uhr der Öffentlichkeit und den Medien vorgestellt. Den Besuchern der Aktion wird Verpflegung angeboten. Zudem sollen weitere Bausteine nachhaltiger Mobilität (Hickenmobil, Dorfauto BEA etc.) vor Ort sein, um den Besuchern die Möglichkeit zu bieten, diese Angebote kennenzulernen.

Schließlich führt die Friedrich von Bodelschwingh-Grundschule in Kreuztal während der gesamten EMW eine „Fußmeilen sammeln – Stempelaktion“ sowie die Aktion „Mit Sicherheit zu Fuß“, eine Malaktion, bei der der Schulweg bildhaft dargestellt wird, durch. „Zu Fuß zur Schule gehen und Stempel sammeln“ ist eine beliebte Möglichkeit, um herauszufinden, wie Kinder die Schule erreichen und sie dazu anzuspornen, die Wege möglichst zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Roller oder dem Bus zurückzulegen.

„Haben gemeinsam das Programm der Europäischen Mobilitätswoche 2023 in Siegen-Wittgenstein vorgestellt (v.li.): Janis Dinter (Kreis Siegen-Wittgenstein, Stabsstelle Wirtschaftsförderung, Klimaschutz und Mobilität), Ernst-Ulrich Klein (Hessische Landesbahn, Standortleiter Siegen), Landrat Andreas Müller und Christian Betchen (Geschäftsführer Kreisbahn Siegen-Wittgenstein).

Fotos: Stadt Siegen