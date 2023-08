Farbgewaltig und ausdrucksstark: Sami Geberemariam präsentiert Portraitmalereien im Kreuztaler Rathausfoyer

(wS/kr) Kreuztal 11.08.2023 | Bis 17. September zeigt der Künstler Sami Geberemariam, auch bekannt als „Sami Art“, eine Auswahl seiner Malereien im Kreuztaler Rathausfoyer. Im Zentrum seiner Ausstellung stehen Portraits, die sich in ihrer Farbgestaltung von klassischen Personendarstellungen klar unterscheiden: aus einem Meer von leuchtenden Farben, teils mit geometrischen Formen, erheben sich klar Ausdruck und Mimik von teils bekannten Persönlichkeiten und teils von Personen, die an die Herkunft des Künstlers erinnern.

Der Künstler Sami Geberemariam vor einem seiner Werke und im Selbstportrait. Beide Werke können in der Ausstellung im Kreuztaler Rathausfoyer besichtigt werden.

Fotos: Stadt Kreuztal

Sami Geberemariam ist in Eritrea geboren und in Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens, aufgewachsen, wo er Kunst studiert und anschließend sein eigenes Atelier betrieben hat. Seit seiner Flucht nach Deutschland in 2011/2012 lebt Sami in Lennestadt und arbeitet als Kunstlehrer an der Janusz-Korczak-Schule in Grevenbrück, bietet Workshops für Kinder und Erwachsene an und leitet Kurse an der Volkshochschule.

Außerdem macht er Straßenkunst, die er auch in den Sozialen Medien veröffentlicht. Seit 2015 widmet er sich wieder intensiv seiner Kunst und präsentiert seine Werke in verschieden Ausstellungen in der Region sowie in Köln. 2016 nahm er erstmals an der Street Art Colonia teil und thematisierte Erinnerungen an seine Heimat in der Ausstellung „Fairy Tales of Addis Abeba“ in der Buna Kunstgalerie Köln.

Bürgermeister Walter Kiß: „Die Malereien von Sami Geberemariam sind sehr eindrucksvoll – insbesondere die Portraits in ihrer besonderen Gestaltungsweise haben eine faszinierende Strahlkraft und viel Ausdruck. Ich freue mich sehr über diese besondere Ausstellung im Kreuztaler Rathaus und lade alle herzlich ein, sie zu den üblichen Rathausöffnungszeiten zu besuchen.“