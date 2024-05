Dritter „Wie du wieder aussiehst?“-Flohmarkt in der Mensa am Unteren Schloss

(wS/uni) Siegen 14.05.2024 | Bereits zum dritten Mal findet am Freitag, den 17. Mai 2024, ein Flohmarkt von Studierenden in der Mensa am Unteren Schloss statt. Zum Bummeln und zum Einkaufen eingeladen sind nicht nur Studierende, sondern alle interessierten Bürgerinnen und Bürger. Verkauft werden Kleidung, Deko-Artikel, Kleinigkeiten für den Haushalt und Ähnliches. Der Flohmarkt ist von 16:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Er wird organisiert vom AStA der Universität Siegen und vom Studierendenwerk Siegen.