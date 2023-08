Fischbacherberg: Mann erleidet Stichverletzungen – Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

(wS/red) Siegen 21.08.2023 | In der Nacht zu Sonntag gegen 02:06 Uhr wurde die Siegener Polizei zu einem Einsatz am Fischbacherberg in Siegen alarmiert. Dem vorangegangen war eine männliche Person im Alter von 37 Jahren vom Rettungsdienst behandelt worden, welche im Oberkörper Verletzungen aufwies, die vermutlich mit einer Stich- oder Hiebwaffe zugefügt wurden.

Der verletzte Mann wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und dann zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus verbracht. Wie die Polizei berichtete, soll sich die Tatzeit gegen 01:40 Uhr belaufen. Im Rahmen der Ermittlungen wurden bereits mehrere Personen von der Polizei verhört. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Polizei: „Aufgrund der aktuellen Ermittlungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Infos gegeben werden.“

Symbolfoto