Gemeinsam für Inklusion im Sport: Der ‚Sporttag der Vielfalt‘ in Siegen am 19. August

(wS/dsa) Siegen 10.08.2023 | Das erste große Sportevent nach den Sommerferien in der Region steht in den Startlöchern.

Am 19. August findet auf dem weitläufigen Gelände der Stiftung Anstoß zum Leben im Leimbachtal in Siegen der „Sporttag der Vielfalt“ statt.

Idee und geplante Umsetzung stammen aus der Feder von Annabell David-Diehl, Geschäftsleiterin der Stiftung Anstoß zum Leben.

Alle Sportbegeisterten sind an diesem Samstag herzlich eingeladen. Das Programm ist für alle kostenlos. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Behindertenbeauftragten der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen – Wittgenstein, der DNZ – Gesellschaft für digitale und nachhaltige Zusammenarbeit, dem AWO Kreisverband, dem Kreissportbund e.V. und Invema e.V. statt. Insgesamt, so Annabell David-Diehl, nehmen 13 regionale Sportvereine teil, um sich und ihre vielfältigen Angebote vorzustellen. 20 Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene, darunter auch Schnupperkurse wie z.B. Kickboxen für Frauen, Fechten und Volleyball laden dazu ein, einen aktiven Samstag im TeamSportPark zu verbringen. Darüber hinaus wird es auch ein Bühnenprogramm mit einigen sportlichen Showacts geben.

Die Veranstaltung soll auf die Vielfältigkeit im Sport aufmerksam machen. Die unterschiedlichen Disziplinen stehen dabei genauso im Mittelpunkt wie die Vielfältigkeit der Sportlerinnen und Sportler.

Die Veranstalter möchten sich mit diesem Sporttag für mehr Inklusion im Sport einsetzen und das Thema in die Öffentlichkeit tragen. Langfristig soll ein inklusives Sportnetzwerk entstehen, wodurch die Teilhabe für Menschen mit Handicap in unserer regionalen Sportlandschaft verbessert werden soll. Dieser Sporttag kann als Auftakt hierfür gesehen werden.

Wir laden alle ALLE Interessierten ein vorbeizukommen, verschiedene Sportarten auszuprobieren, mit den teilnehmenden Vereinen und Institutionen ins Gespräch zu kommen und einen erlebnisreichen Samstag auf dem Stiftungsgelände zu verbringen. Durch den Tag wird uns Tom Schirmer von Radio Siegen moderieren. Für Verpflegung ist gesorgt. Start ist um 11 Uhr. Das Ende ist für 18 Uhr geplant.

Weitere Informationen zum Tag finden Sie auf unserer Homepage www.anstosszumleben.de