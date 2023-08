„Girls only“: Workshop für Mädchen im Dirtbikepark

(wS/hi) Hilchenbach 08.08.2023 | Der Hilchenbacher PUSH e.V. bietet mit dem Projekt „Let‘s ride – push your Bike“ einen Workshop für Mädchen ab zehn Jahren an, die gerne neue Erfahrungen mit dem Fahrrad machen und den Dirtbikepark Hilchenbach besser kennenlernen möchten. Das Angebot wird gefördert aus Mitteln der „Bewegungsoffensive 2023“ des Landes Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit dem Landesportbund NRW und ist kostenfrei.

Der Workshop „Girls only“ findet zum zweiten Mal am Freitag, 11. August, von 16:00 bis 19:00 Uhr im Dirtbikepark Hilchenbach am Mühlenweg statt. Die Teilnehmerinnen sollten ihr Mountainbike und den Fahrradhelm mitbringen. Falls keine Ausrüstung vorhanden ist, kann diese vom PUSH-Verein ausgeliehen werden.

Florentine Müller, eine erfahrene Bikerin aus Dreis-Tiefenbach, steht den Mädchen als Kursleiterin zur Seite und vermittelt ihnen die Freude am Dirtbikefahren im

Pumptrack. Neben den Basics für Fahrtechnik und Gewichtsverlagerung steht jede Menge Spaß auf dem Programm.

Die Anmeldung erfolgt über das Portal des Kinder- und Jugendbüros der Stadt Hilchenbach auf www.kjb-angebote.de/angebote/girls-only-bike-workshop-fuer- maedchen-ab-zehn-2. Weitere Informationen gibt es auch auf Instagram: www.instagram.com/dirtbikepark.hilchenbach/