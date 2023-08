(wS/Kr) Ferndorf/Freudenberg 29.08.2023 | Familienfest zum Saisonauftakt: GREENFIBER Family-Day beim TuS Ferndorf ein großer Erfolg

Am Samstag, 26. August 2023, versammelte sich die TuS-Ferndorf-Gemeinschaft zum ersten GREENFIBER Family-Day, einem Familienfest zum Auftakt der neuen Saison. Bei bestem Wetter strömten zahlreiche Besucher auf das Gelände des Vereins, um gemeinsam einen Tag voller Aktivitäten, Sport und Freude zu erleben.

Die Veranstaltung bot eine breite Palette an Attraktionen für alle Altersgruppen. Eine Hüpfburg, Torwandwerfen, der „Heiße Draht“ und eine Kindermal-Ecke sorgten für Unterhaltung und Spaß bei den jüngsten Besucherinnen und Besuchern. Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen war deutlich zu spüren, während sie sich in den verschiedenen Aktivitäten engagierten und ihre kreative Seite zum Ausdruck brachten.

Ein Höhepunkt des Tages war zweifellos die stimmungsvolle Teampräsentation auf der Bühne, bei der alle neuen Spieler der TuS-Ferndorf-Mannschaft vorgestellt wurden. Die Vorfreude auf die kommende Saison war greifbar, während die Spieler unter Applaus und Jubel die Bühne betraten. Trainer Ceven Klatt äußerte seine Zuversicht in Bezug auf die bevorstehende Spielzeit und erwartet eine vielversprechende Leistung des Teams.

Auch sportlich gesehen war der GREENFIBER Family-Day ein voller Erfolg für den TuS Ferndorf. Alle drei Spiele, angefangen von der E-Jugend über die zweite Herrenmannschaft bis hin zur ersten Herrenmannschaft, endeten mit Siegen für den Verein. Besonders beeindruckend war die Performance der ersten Herrenmannschaft, die einen überzeugenden 28:21-Sieg gegen den Zweitligisten VfL Eintracht Hagen erzielte. Die gut gefüllte Halle trug zur aufgeladenen Atmosphäre bei und zeugte von der starken Unterstützung der Fans.

Präsident Dirk Stenger zeigte sich begeistert von der Resonanz des Events: „Der erste GREENFIBER Family-Day war ein voller Erfolg, wenn ich überlege, wie viele Kinder und Jugendliche in der Halle und um die Halle herum bei bestem Wetter unterwegs waren. Wir hatten tolle Attraktionen mit der Hüpfburg, dem Kindermalen, dem Torwandwerfen und dem Heißen Draht. All das wurde super angenommen. Dazu die drei Spiele unserer Mannschaften. Vor allem die Partie unserer Ersten macht Appetit auf den Saisonstart am kommenden Wochenende gegen die HG Saarlouis.“

Auch die Spieler zeigten sich begeistert von der Veranstaltung. „Der Test gegen Hagen war wichtig für uns. Zum einen konnten wir den Fans in der Halle nochmal zeigen, was wir draufhaben. Und zum anderen wissen wir, wo wir stehen. Das Ergebnis liest sich natürlich gut, wir werden es aber auch nicht überbewerten. Vielmehr hat uns die Partie weitere wichtige Erkenntnisse geliefert, woran wir noch arbeiten müssen, um bestmöglich in die Saison zu starten”, sagt Rückraum- und Führungsspieler Marvin Mundus. „Der GREENFIBER Family-Day war eine tolle Veranstaltung. Es ist immer schön, wenn alle Fans versammelt sind und es ist toll, die Kinder zu sehen, wie sie bei den verschiedenen Aktivitäten ihren Spaß haben.”

Mit dem positiven Feedback und der motivierten Stimmung steht einem vielversprechenden Saisonstart des TuS Ferndorf nichts im Wege.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier