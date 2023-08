Grillfest in Obersdorf – Mit Band Meteor bis in die Nacht getanzt

(wS/hor) Wilnsdorf 02.08.2023 | Der Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V. hat es am 29.07.2023 zusammen mit der Coverband Meteor in Obersdorf krachen lassen. Bis in die Nacht hinein wurde Musik gespielt und es wurde auf dem Obersdorfer Grillplatz ausgiebig getanzt und gefeiert.

Da das Wetter sich entgegen den Vorhersagen gut hielt, kamen doch sehr viele Besucherinnen und Besucher zum Grillfest. Die Preise wurden im Vergleich zum letzten Jahr nicht erhöht. Der Heimatverein setzt damit ein klares Zeichen dafür, dass die im Laufe eines Jahres eingeworbenen Mittel eins zu eins für den Erhalt der Grillhütte sowie Obersdorfer Belange eingesetzt werden.

Mit dem Grillfest wollten wir den Obersdorfer Familien und Freunden des Heimatvereins einen schönen Abend und Ferienausklang bereiten, so Volker Stein, 1. Vorsitzender im Heimatverein. Insgesamt blickt der Heimatverein Obersdorf-Rödgen auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zurück und dankt den circa 25 Helferinnen und Helfern für ihren tatkräftigen Einsatz.

Fotos: Heimatverein Obersdorf-Rödgen e. V.

