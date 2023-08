Hautnah bei Tina Turner: Exklusive Ausstellung im Stage Apollo Theater in Stuttgart

(wS/red) Stuttgart 03.08.2023 | ANZEIGE | Erleben Sie die Geschichte von Tina Turner nicht nur auf der Bühne, sondern auch in einer einzigartigen Ausstellung im Stage Apollo Theater. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von „Nutbush City Limits“ präsentieren Stage Entertainment und TINA – Das Tina Turner Musical stolz die Tina-Turner-Ausstellung.

Eine Hommage an eine Ausnahmekünstlerin

Die beeindruckende Karriere von Tina Turner wird mit der Eröffnung der Tina-Turner-Ausstellung im Stage Apollo Theater gefeiert. Die Ausstellung zeigt nicht nur ihre musikalische Leistung, sondern gewährt auch Einblicke in ihr faszinierendes Leben.

Legendäre Musikawards und mehr

Zum ersten Mal haben Fans die Möglichkeit, vier originalgetreue Musikawards von Tina Turner zu bewundern. Darunter befinden sich auch zwei der legendären Grammy Awards, darunter der begehrte Award von 1985 in der Kategorie „Best Pop Vocal Performance, Female“ für den Song „What’s Love Got To Do With It“. Neben den Awards sind auch ausgewählte Fotografien, ein handsignierter Brief von Tina Turner sowie Requisiten aus der Show und weitere Schätze der Musikikone ausgestellt.

Aisata Blackman eröffnet die Ausstellung

Die Hauptdarstellerin des Tina Turner Musicals, Aisata Blackman, eröffnete die Ausstellung gemeinsam mit Theaterleiterin Constanze Müller. Aisata Blackman teilt ihre Begeisterung über die Ausstellung und betont, wie bedeutend Tina Turners Einfluss auf das Publikum ist.

Einblick in das Lebenswerk der Queen of Rock

Die Tina-Turner-Ausstellung bietet eine einzigartige Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in das Lebenswerk der Queen of Rock zu erhalten. Die Ausstellung ergänzt das Musical und zeigt die außergewöhnliche emotionale Resonanz, die Tinas Geschichte beim Publikum hervorruft.

Fans und Interessierte willkommen

Die Ausstellung ist vom 02. August bis zum 10. September im Foyer des Stage Apollo Theaters zugänglich. Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zur Ausstellung derzeit nur mit einem gültigen Musicalticket möglich ist.

Über Stage Entertainment

Stage Entertainment zählt zu den führenden Unternehmen im Live-Entertainment weltweit. Mit einer beeindruckenden Palette an Musicals und Live-Entertainment-Formaten begeistert das Unternehmen Millionen von Menschen weltweit.









TINA – Das Tina Turner Musical

TINA – Das Tina Turner Musical ist eine einzigartige Eigenproduktion von Stage Entertainment, in enger Zusammenarbeit mit Tina Turner selbst entwickelt. Das Musical erzählt die bewegende Geschichte dieser Ausnahmekünstlerin.

Stuttgart als Musical-Hub

Stuttgart hat sich als wichtiger Standort für Musicals etabliert, und die beiden Theater im SI-Centrum sind Anziehungspunkte für Musicalfans aus der ganzen Region. Das Stage Apollo Theater und das Stage Palladium Theater bieten erstklassige Produktionen und tragen zur kulturellen Vielfalt der Stadt bei.

Die Tina-Turner-Ausstellung im Stage Apollo Theater ist eine einzigartige Gelegenheit, das Lebenswerk einer der größten Musikikonen hautnah zu erleben. Die Ausstellung ist eine Hommage an Tina Turner’s beeindruckende Karriere und musikalische Errungenschaften, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Ausstellung bewundert werden können. Fans und Interessierte haben die Möglichkeit, die Ausstellung bis zum 10. September zu besuchen und in die Welt der Queen of Rock einzutauchen.

Tina Turner wird weithin als eine der erfolgreichsten und ikonischsten Musikerinnen in der Geschichte anerkannt, und ihre zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen spiegeln ihr unglaubliches Talent und ihren Einfluss auf die Musikindustrie wider. Im Laufe ihrer Karriere, sowohl als Solokünstlerin als auch als Teil eines Duos mit Ike Turner, erhielt sie zahlreiche renommierte Auszeichnungen, von denen einige in der Tina-Turner-Ausstellung im Stage Apollo Theater präsentiert werden.

Eine der bemerkenswerten Auszeichnungen, die in der Ausstellung gezeigt wird, ist der Grammy Award. Die Grammy Awards gehören zu den angesehensten Ehrungen in der Musikbranche und werden jährlich von der Recording Academy verliehen, um herausragende Leistungen im Bereich der Musik zu würdigen. Tina Turners Grammy Awards unterstreichen ihre außergewöhnlichen stimmlichen Fähigkeiten und ihren bedeutenden Beitrag zu den Genres Pop und Rock.

Insbesondere ist der Grammy Award aus dem Jahr 1985, der in der Ausstellung präsentiert wird, hervorzuheben. Dieser Preis wurde in der Kategorie „Best Pop Vocal Performance, Female“ für ihren Hit „What’s Love Got to Do with It“ verliehen. Dieser Song wurde zu einem der Markenzeichen von Tina Turner und markierte einen Wendepunkt in ihrer Solokarriere, der sie zu noch größerem Ruhm und Erfolg führte.

Es ist erwähnenswert, dass Tina Turners Auszeichnungen über die Grammys hinausgehen. Sie wurde auch mit verschiedenen anderen Preisen geehrt, darunter American Music Awards und MTV Video Music Awards. Diese Auszeichnungen unterstreichen weiter ihren Einfluss auf verschiedene Aspekte der Musikwelt.

Die Tina-Turner-Ausstellung bietet Fans und Besuchern eine seltene Gelegenheit, diese ikonischen Auszeichnungen aus nächster Nähe zu betrachten und sich auf einer tieferen Ebene mit dem Vermächtnis von Tina Turner zu verbinden. Diese Auszeichnungen symbolisieren die Anerkennung und Bewunderung, die Tina Turner im Laufe ihrer bemerkenswerten Karriere erfahren hat, und machen die Ausstellung zu einem wirklich besonderen Erlebnis für Musikbegeisterte und Bewunderer der Queen of Rock.