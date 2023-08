Heimat shoppen Aktionstage vom 01.09. bis 09.09.2023

(wS/fr) Freudenberg 29.08.2023 | Auch in diesem Jahr finden wieder die von der Industrie- und Handelskammer Siegen initiierten Aktionstage im Rahmen von „Heimat shoppen“ statt.

Der Aktionszeitraum läuft in Freudenberg vom 01.09. bis 09.09.2023 und macht in unserer Region auf den stationären Einzelhandel aufmerksam.

Es gibt zahlreiche Argumente, warum ein Einkauf vor Ort die Lebensqualität in der Region verbessert.

Nicole Reschke, Bürgermeisterin der Stadt Freudenberg und stellvertretende Vorsitzende von Freudenberg WIRKT e.V., macht deutlich: „Gute Gründe sprechen für den Einkauf vor Ort. Die Angebote, die vorgehalten werden, machen unser Freudenberg mit all seinen Dörfern lebendig. Ich fühle mich sehr gut beraten, habe eine breite Auswahl und schätze das persönliche Gespräch. Die Beratung, den Service und die Persönlichkeit, die die Freudenberger Händlerinnen, Händler, Gastronominnen, Gastronomen, Dienstleisterinnen und Dienstleister anbieten, erhält man in keinem Onlineshop.“

Freudenberg WIRKT e.V. bietet auch in diesem Jahr eine Stempelkarten-Aktion an, bei der jede Kundin und jeder Kunde beim Einkauf oder der Inanspruchnahme einer Dienstleistung bei den teilnehmenden Unternehmen einen Stempel erhält. Alle Personen, die fünf verschiedene Stempel auf ihrer Karte gesammelt haben, können an der Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es wieder viele tolle Präsente der lokalen Händlerinnen, Händler, Dienst-leisterinnen und Dienstleister.

Außerdem wird eine Ausmalkarte für Kinder angeboten. Unter den Einsenderinnen und Einsendern werden Bausätze für Insektenhotels verlost, die im Anschluss von den Kindern bunt gestaltet werden können.

Folgende Unternehmen sind in diesem Jahr dabei:

Babyone, Blatt & Blüte, Blue Corner, dm-Drogeriemarkt, Fashion Now!, Feinkost Trocha, Filousophie, Fitness Forum, Galerie neu & alt, Getränke Roth, HIT Markt, Holzwirtschaft, IN WEAR – Mode & Schuhe, IT Systeme Slusalek, Juwelier Rosenthal, Käse & mehr, Kutti Heimtextilien, Liebenswertes, Logoplott Werbedesign, Metzgerei Klaas & Pitsch, MysteRiOOM, Nahkauf, Optik Birlenbach, Parfümerie Münker, Salon de Beauté, Schlossberg Werbung, Seh- und Hörzentrum Wagener, Soundfile, sowohnich, Stadtbücherei, Tourist Information, Tuchfühlung, Wohngarten Einrichtung & Lifestyle und XXXLutz Zimmermann.

