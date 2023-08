Hilchenbacher Jugendforum lädt ein – Mitreden bei aktuellen Themen

(wS/hi) Hilchenbach 11.08.2023 | Politik ohne Jugend? – Nein, danke! Wer auch dieser Meinung ist, den lädt das Hilchenbacher Jugendforum zu seinem Treffen am Sonntag, 13. August, von 18:00 bis 20:00 Uhr ins Jugendzentrum Dahlbruch an der Hochstraße 21 ein.

Nach der Sommerpause möchte das Jugendforum auch neue Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren kennenlernen und sich mit ihnen austauschen. Das Forum bietet eine wichtige Chance und gute Möglichkeit, jugendliche Interessen, Wünsche und Bedürfnisse in die kommunalpolitischen Gremien der Stadt zu bringen, sagen die Mitglieder.

Die Treffen zum Mitmischen, Mitreden und Mitgestalten finden in lockerer und ungezwungener Runde statt. Die aktuellen Themen sind der Kulturelle Marktplatz Dahlbruch, das Engagement gegen Rassismus und Diskriminierung und die Beteiligung bei der Demonstration „Bunt statt Braun“ am 2. September. Eine

Anmeldung für die Sitzung ist nicht erforderlich.

Fragen zur Arbeit des Jugendforums können Interessierte per E-Mail an jufohilchenbach@gmail.com richten.