(wS/sgc) Siegen 27.08.2023 | Der SiegenGospelChoir lädt am 31.08.2023 um 19:30 Uhr zum Gospelkonzert in die ev. Kirche in Siegen-Kaan- Marienborn ein.

Gospelliebhaber erwartet ein musikalischer Mix aus leisen, gefühlvollen und energie-geladenen, mitreißenden Songs, die vornehmlich aus der Feder der bekannten Gospelspezialisten Ruthild Wilson und Helmut Jost stammen.

Eintrittskarten für den Abend können unter www.siegengospelchoir.net reserviert werden.