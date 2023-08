Jazz & Blues mit den Mama Shakers

(wS/tks) Bad Laasphe 15.08.2023 | Am Freitag, dem 01.09.2023 um 20.00 Uhr findet das Jazz- & Blueskonzert mit den „MamaShakers“ im Haus des Gastes in Bad Laasphe statt.

Die jungen Wilden aus Paris sind die derzeit erfolgreichste junge Jazzgruppe Europas. Sie spielen eine bunte Mischung aus tanzbaren Jazz- und Blues-Titeln der 20er und 30er Jahre, gewürzt mit schönen und wilden Songs aus dem Fundus des Jazz, Blues und Chanson.

Entdeckt wurden sie beim Nachwuchswettbewerb des Jazzfestivals 2017 in Megève(F), dort gewannen Sie den 1. Preis der Jury und wurden vom Publikum zur beliebtesten Band des Festivals gewählt, unter 20 Bands aus ganz Europa.

Seitdem hat die Band in ganz Europa das Publikum mitgerissen – so hat man „alten“ Jazz und Blues NOCH NIE gehört ! Diese Mischung aus altem Jazz und Blues, garniert mit oft mehrstimmigen Gesang und einer unglaublich vitalen Bühnenpräsenz, ist einzigartig. Ihre Konzerte in ganz Europa werden vom Publikum und den Medien mit großer Begeisterung aufgenommen. Lassen auch Sie sich an diesem Abend von der ansteckenden „Gute-Laune-Musik“ begeistern!

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 20,00 € und an der Abendkasse 23,00 €.

Eintrittskarten sind in der TKS Bad Laasphe GmbH (Haus des Gastes), Tel. 02752-898 und über www.proticket.de erhältlich.