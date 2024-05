Großeinsatz in Kreuztal im Einkaufzentrum: Feuerwehr und Rettungsdienst rückten zum gemeldeten Zimmerbrand in die Marburger Straße aus

(wS/red) Kreuztal 16.05.2024 | ERSTMELDUNG | In der Marburger Straße in Kreuztal kam es heute Nachmittag gegen 17 Uhr zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Unter dem Alarmstichwort „Feuer 4 – Zimmerbrand“ wurde ein Zimmerbrand in einer Wohnung im Einkaufszentrum gemeldet. Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden durch einen ausgelösten Heimrauchmelder auf die Gefahr aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Aufgrund der unklaren Lage und der Möglichkeit weiterer betroffener Wohnungen rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot an und schnelle Hilfe zu leisten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drang bereits Qualm aus der betreffenden Wohnung. Ersten Informationen zufolge entdeckten die Einsatzkräfte Glutnester auf einem Tisch, die durch Zigarettenstummel verursacht worden waren. Zum Zeitpunkt des Einsatzes befand sich niemand in der Wohnung. Die Feuerwehr löschte die Glutnester und lüftete die Räumlichkeiten. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Während des Einsatzes erschwerte starker Regen die Arbeit der Rettungskräfte.

Weitere Infos und Bilder folgen.

Fotos: Cristina Trojak / wirSiegen.de

