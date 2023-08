KI-Forscher Prof. Dr. Michael Möller von der Universität Siegen als Lamarr-Fellow ausgezeichnet

(wS/uni) Siegen 04.08.2023 | Der KI-Forscher Prof. Dr. Michael Möller von der Universität Siegen ist vom Land NRW als Lamarr-Fellow ausgezeichnet worden. Mit dem „Lamarr Fellow Network“-Programm fördert die

Landesregierung Spitzenforschung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

Die klügsten Köpfe des Landes zusammenbringen, um die Vorreiterstellung NRWs bei der Erforschung

und Entwicklung von Künstlicher Intelligenz noch weiter auszubauen – das ist das Ziel des „Lamarr Fellow

Network“-Programms des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Kultur und Wissenschaft (MKW). In

der zweiten Auswahlrunde wurden jetzt zwei weitere Spitzenforscher als Lamarr Fellows ausgezeichnet:

Darunter auch Prof. Dr. Michael Möller vom Lehrstuhl für Computer Vision der Universität Siegen. Im

Rahmen des Förderprogramms erhält er bis zu 600.000 Euro Forschungsförderung sowie Zugang zu dem

im Juli 2022 gegründeten Lamarr-Institut für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz mit Sitz in

Bonn, Dortmund und Sankt Augustin.

NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes sagte anlässlich der Auszeichnung: „Als Land Nordrhein-

Westfalen investieren wir in die KI-Forschung, um ein Gegengewicht zu den amerikanischen

Großkonzernen zu schaffen, für die ethische Fragen nicht im Vordergrund stehen. Unsere Lamarr-Fellows

helfen uns dabei, die Chancen der Künstlichen Intelligenz – etwa bei der Diagnostik von Krankheiten – für

alle Menschen nutzbar zu machen und gleichzeitig die Risiken dieser neuen Technologie zu

berücksichtigen. Prof. Möller und Prof. Jentzen sind als neue Lamarr-Fellows eine große Bereicherung für

unseren Wissenschaftsstandort Nordrhein-Westfalen.“

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung als Lamarr Fellow und die Möglichkeit, mit meiner Forschung

zur KI-Landschaft in Nordrhein-Westfalen beizutragen“, sagt Prof. Dr. Michael Möller. In seiner

Forschung beschäftigt sich Möller mit sogenannten „inversen Problemen“ im Bereich der

Bildverarbeitung und des maschinellen Sehens. Dabei geht es um Fälle, bei denen es nicht möglich ist,

ein direktes Bild eines zu untersuchenden Objektes aufzunehmen. Beispielsweise können Mediziner kein

Foto vom Innern des Kopfes einer Patientin oder eines Patienten machen – in der Computertomographie

haben sie lediglich die Möglichkeit mit Röntgenstrahlen implizite Informationen über das Kopf-Innere

aufzunehmen. Auf Basis dieser Messdaten können anschließend Schnittbilder des Kopfes rekonstruiert

werden.

„Häufig sind die Informationen, auf denen die Bildrekonstruktion basiert, nicht vollständig und kleine

Änderungen in den Messdaten können zu großen Änderungen in den rekonstruierten Bildern führen.

Hier setze ich mit meiner Forschung an, indem ich daran arbeite, die Bildqualität durch

Weiterentwicklung der maschinellen Lernverfahren zu verbessern“, erklärt Möller. Als Lamarr Fellow

möchte er konkret daran forschen, physikalisches Wissen über die Messprozesse in maschinelle

Lernverfahren zu integrieren. Ziel ist es, implizite Informationen über das zu untersuchende Objekt

künftig noch besser verarbeiten zu können und so bei der Rekonstruktion bessere und robustere

Ergebnisse zu erzielen. Neben der Medizin gibt es noch zahlreiche weitere Anwendungsbereiche –

beispielsweise in der Biologie, der Physik oder auch in der industriellen Fertigung.

Das Lamarr Fellowship sieht Möller außerdem als Chance, sich noch stärker zu vernetzen und

auszutauschen – innerhalb des Lamarr Instituts, aber auch auf internationaler Ebene. Geplant sind unter

anderem neue Austausch-Stipendien für Studierende am Siegener Zentrum für Sensorsysteme (ZESS)

sowie Forschungsreisen zu internationalen Partnern in den USA, in Italien und Großbritannien. „Durch

solche Kontakte sowie die Vernetzung des Siegener ZESS mit dem Lamarr Institut haben wir die

Möglichkeit, die Uni Siegen als Standort für KI-Forschung noch bekannter zu machen“, sagt Möller.

Seit 2016 ist Möller Professor an der Universität Siegen: Er gehört dem Vorstand des ZESS an, ist am

Schwerpunktprogramm „Theoretical Foundations of Deep Learning“ der Deutschen

Forschungsgemeinschaft (DFG) beteiligt und ist außerdem Sprecher der Siegener DFG-Forschungsgruppe

„Learning to Sense“. Neben Prof. Möller wurde in der aktuellen Auswahlrunde auch Prof. Dr. Arnulf

Jentzen von der Universität Münster als Lamarr Fellow ausgezeichnet.

Hintergrund:

Das Lamarr-Institut für Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz ist im Juli 2022 gestartet und wird

gemeinsam vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen mit rund 20 Millionen Euro jährlich gefördert.

Das internationale Spitzenforschungszentrum verknüpft Grundlagenforschung in der KI mit Fragen der

praktischen Anwendung und bietet attraktive Bedingungen für etablierte Forschende und KI-Nachwuchs-

kräfte. Mit dem „Lamarr Fellow Network Programm“ baut das Land ein Netzwerk auf, für das sich Forschende aus Nordrhein-Westfalen bewerben können.



KI-Forscher Prof. Dr. Michael Möller von der Uni Siegen wurde vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW (MKW) als Lamarr-Fellow ausgezeichnet.

Foto: Sascha Hüttenhain

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier