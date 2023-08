„Kristallboote der Seele“ von Eugene Sensualis begeistert Besucher in Siegen

(wS/red) Siegen 09.08.2023 | Aktuell läuft die fesselnde Ausstellung „Kristallboote der Seele“ von Eugene Sensualis im KrönchenCenter, Siegen. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 2. August 2023 um 16:00 Uhr im KrönchenCenter, Markt 25, 57072 Siegen. Die Ausstellung, die im Flur der Stadtbibliothek in der 1. Etage zu finden ist, läuft bis zum 4. September.

Ein bemerkenswertes Renaissance-Kunstprojekt eines Künstlers aus der wiederaufbauenden ukrainischen Stadt Mariupol wird in der Region Westfalen eingeführt.

Eugene Sensualis, bekannt als Journalist, Schriftsteller und Künstler, begab sich auf eine Reise von der Ukraine nach Deutschland, um seine Familie zu finden, die während des Krieges verschwunden war. Nach dem Ende der Konflikte erfuhr er, dass seine Kinder vom Roten Kreuz in die Europäische Union gebracht worden waren. Er und seine Frau setzten alles daran, sie zu finden, und hatten schließlich das Glück, in der westfälischen Stadt Hemer wieder vereint zu sein. Die Familie des Künstlers fand später in Siegen ihre Heimat. In Zusammenarbeit mit neuen deutschen Freunden startete er ein ambitioniertes Projekt, das er „Kristallboote der Seele“ nannte.

Dieses Projekt entstand aus der Idee, die während des Bombardements seines Hauses geboren wurde und den charakteristischen multisensuellen Stil des Autors verkörpert.

„SEELEN-BOOTE“ In meinen Werken symbolisieren die Boote die Seele, die durch Raum und Zeit reist und die Schönheit der Welt aufnimmt.

Die erste Begegnung mit den kristallinen Booten ereignete sich während eines Kellerbrandes. Das gesamte Wohnhaus wurde von den Flammen verschlungen, und inmitten des Chaos entstanden diese faszinierenden Visionen. Die Boote leuchten aus weichem Kristall, und ihre Anmutung vermittelte eine besondere Kraft.

Die Visionen veranlassten den Künstler dazu, sie anderen Menschen zu präsentieren. In einer Zeichnung, die er auf einem geretteten Tablet anfertigte, entstand die Idee für das Projekt. Diese Leuchtkraft half ihm, die Tragödie des Krieges zu überwinden und mit posttraumatischer Depression umzugehen.

Die Gemälde der leuchtenden Boote mit ihren blühenden Bäumen und transparentem Wasser als Symbol für Ewigkeit erstrahlen im multisensuellen Stil des Autors und spiegeln die Schönheit und das Licht in jeder menschlichen Seele wider.

Sobald Eugene Sensualis Leinwände und Farben zur Verfügung hatte, schufen seine Kunstwerke mit den strahlenden Booten und den blühenden Blumen eine harmonische Atmosphäre, die in jedem Zuhause Glück und Freude bringen würde.

Eugene Sensualis Ausstellung im KrönchenCenter in Siegen

Die Kunstwerke, die in der Ausstellung präsentiert werden, zeugen von einem bemerkenswerten Talent des Künstlers und zeigen eine beeindruckende Vielfalt an Stilen und Techniken. Die Mischung aus kraftvollen Farbkompositionen, meisterhafter Detailarbeit und tiefgründigen Botschaften hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den Betrachtern.

Die Ausstellung bietet nicht nur die Möglichkeit, die Werke eines talentierten Künstlers zu bewundern, sondern auch in die Welt der Kunst einzutauchen und die eigene Kreativität anzuregen. Aktuell besteht die Gelegenheit, die beeindruckenden Kunstwerke aus nächster Nähe kostenfrei zu erleben.

Nach Abschluss der Ausstellungstournee können die Gemälde von Interessierten erworben werden. Der Erlös aus dem Wohltätigkeitsverkauf wird den Bewohnern von Mariupol zugutekommen, die während des Krieges ihre Häuser und Besitztümer verloren haben.

Wir laden alle Kunstbegeisterten herzlich ein, die Ausstellung in Siegen zu besuchen und sich von der Einzigartigkeit der Sensualis Werke inspirieren zu lassen.

KrönchenCenter

Markt 25

57072 Siegen

Projektkuratorin Monika Lenninghaus +49 175 9345687 – Mehr Infos auf sensualis-eugene.com