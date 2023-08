L718: Engpass wegen Schadstellenbeseitigung in Bad Laasphe-Banfe ab Montag

(wS/str) Bad Laasphe 17.08.2023 | Die Straßen.NRW- Regionalniederlassung Südwestfalen lässt in der kommenden Woche Schadstellen an der Fahrbahn der L718 (Banfetalstraße) beseitigen. Dafür wird von Montag (21.08.) bis Donnerstag (24.08.) eine Baustelle am südlichen Ortsausgang von Banfe eingerichtet.

Der Verkehr wird halbseitig mit einer Ampelregelung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.