Mit dem Siegerland Turngau unterwegs in den Lechtaler Alpen

Siegen / Lechtaler Alpen 01.08.2023 | 25 Wanderfreunde des Siegerland Turngaus erkundeten eine Woche lang die Bergwelt der Lechtaler Alpen. Die Wandertage begannen morgen bereits um 7 Uhr, denn dann wartete bereits eine kleine Fit-in-den-Tag-Einheit barfuß auf dem Rasen vor dem Hotel in Holzgau auf die Frauen und Männer. Bestens gestärkt am reichhaltigen Frühstücks-Buffet starteten die Bergtouren gegen 9 Uhr.

Am ersten Tag führte die „Eingeh-Tour“ bei bestem Wetter von Bach über den Lechweg zur beeindruckenden Hängebrücke bei Holzgau, weiter entlang des grandiosen Simms-Wasserfalls und abschließend über den Vitalweg zurück in den Ort. Tag Zwei zeigte sich wettermäßig nicht von seiner besten Seite, so dass eine Tour in höhere Regionen nicht empfehlenswert war. Stattdessen erwanderten die Frauen und Männer rund 18 Kilometer des Lechweges entlang des wilden Flusses von Weißenbach bis Vorderhornbach. Der Tunnelweg hinauf zur Sulzalm und weiter zur Simmshütte am nächsten Tag stellte für die Wandergruppe ein ganz besonderes Highlight dar. Über den Alpenrosensteig und den herrlichen Panoramaweg führte die vierte Tour auf die Jöchelspitze, 2.226 m hoch über Holzgau und mit einer 360°- Aussicht – einfach genial. Die nächste Bergtour startete in Warth. Von hier ging es auf dem Seenweg zum Körbersee, dem schönsten Platz Österreichs (ausgezeichnet in 2017).

Nachdem die vielen Fotos „im Kasten waren“, führte die Tour zum Hochtannbergpass und weiter über die alte Salzstraße zurück nach Warth. Zur sechsten und letzten Bergwanderung fuhren die Vertreter des Siegerland Turngaus nach Lech. Von Oberlech ging es hinauf auf den Auenfeldsattel, rund um den Tannberg bis zur Bergstation der Bergbahn bei Warth. Auch auf dieser aussichtsreichen Bergtour sammelten die Aktiven wieder jede Menge Höhen- und Kilometer.

Das Motto „Gemeinsam nach oben“ der Bergtourenwoche, die Ehrenfried und Juliane Scheel leiteten, wurde jeden Tag gelebt. Gemeinsam wurden die Anstiege gemeistert und sich beim Ankommen auf dem Gipfel, der Alm oder der Hütte über die erbrachte Leistung gefreut.

Mit vielen tollen Erlebnissen und Eindrücken traten die Wanderfreunde nach einer intensiven Woche die Rückreise ins Siegerland an.

Fotos: Juliane Scheel

